TBMM'de vekiller hakkındaki dokunulmazlık dosyası sayısı 692'ye düştü

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TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 27'nci dönemde Meclise gönderilen ve yeni dönemde seçilemeyen milletvekillerine ait 1190 dokunulmazlık dosyasını dönemin başında Cumhurbaşkanlığına iade etti. Komisyon, 27'nci dönemden 28'inci döneme intikal eden dokunulmazlık dosyası sayılarını TBMM'nin internet adresinde paylaştı.

Buna göre, 28'inci dönemde milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyası sayısı 692 oldu. En fazla dokunulmazlık dosyası 95 dosya ile Demokratik Bölgeler Partisi Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ve 84 dosya ile YSP Muş Milletvekili Sezai Temelli'ye ait oldu. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan hakkında 54, Mithat Sancar hakkında 12, CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında ise 15 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. (DHA)