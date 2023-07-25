×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

TBMM'de vekiller hakkındaki dokunulmazlık dosyası sayısı 692'ye düştü

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Ankara#Meclis
TBMMde vekiller hakkındaki dokunulmazlık dosyası sayısı 692ye düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 13:46

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönemde seçilemeyen milletvekillerine ait 1190 dokunulmazlık dosyasının Cumhurbaşkanlığına iade edilmesiyle birlikte bu dönemdeki milletvekili dokunulmazlık dosyası sayısı 692'ye düştü. En fazla dosya, 95 dosya ile Demokratik Bölgeler Partisi Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait oldu.

Haberin Devamı

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 27'nci dönemde Meclise gönderilen ve yeni dönemde seçilemeyen milletvekillerine ait 1190 dokunulmazlık dosyasını dönemin başında Cumhurbaşkanlığına iade etti. Komisyon, 27'nci dönemden 28'inci döneme intikal eden dokunulmazlık dosyası sayılarını TBMM'nin internet adresinde paylaştı.

Buna göre, 28'inci dönemde milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyası sayısı 692 oldu. En fazla dokunulmazlık dosyası 95 dosya ile Demokratik Bölgeler Partisi Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ve 84 dosya ile YSP Muş Milletvekili Sezai Temelli'ye ait oldu. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan hakkında 54, Mithat Sancar hakkında 12, CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında ise 15 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Ankara#Meclis