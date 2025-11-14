TBMM’de tek çocuk tartışması

Haberin Devamı

Bakan Göktaş özetle şunları söyledi: “Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü 3.11’e gerilemiş durumda. Hanelerin yüzde 50’sinde çocuk yok. TÜİK projeksiyonlarına göre önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak. Bu durum sadece Türkiye’nin meselesi değil. Bu mesele yalnızca gelir düzeyiyle veya ekonomik büyüklükle açıklanabilecek bir konu değil. Dedem 1964’te Avrupa’ya göç etti. Neden göç etti biliyor musunuz? Avrupa hızla yaşlanıyordu. Çalışabilecek durumda olan genç ve dinamik nüfus yapısı yoktu. Dedem dört çocuğuyla gitti, dört çocuğu da orada oldu. Ben de orada doğdum, büyüdüm. Ben istiyorum ki ülkemizin rekabetçi kurumu, özellikle demografik gücü hâlâ devam etsin. Ben bu konuda dertlendiğim için bunları dile getiriyorum. Ama siz yok yoksulluk, yok bilmem ne... Bu pencereden bakarsak bu işlerde ilerleyemeyiz.”

DEM’Lİ VEKİLDEN TEPKİ

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Göktaş’ın bu sözlerine tepki göstererek “Senin kişisel travmalarının sonucunu kadınlar mı çekecek?” dedi. Göktaş ise “Avrupa’dan tutun dünyanın dört bir yanında bugüne kadar tek çocuk politikası yürüten ülkeler dahil aileyi korumak ve güçlendirmek adına önemli adımlar atıyor. Olaya sadece ideolojik bakmayalım. Nüfus planlaması uygulanırken 2000 yılında Türkiye’de 100 milyon nüfus olacağı algısı oluşturuldu. Bu çok yanlış. Şu anda biz ülke olarak 100 milyon muyuz? Yani demek oluyor ki burada gerçekten stratejik adımlar atıldı”dedi.

KAYINVALİDEM ÜZÜLDÜ

BAKAN Mahinur Özdemir Göktaş: “Ben ikinci çocuğuma hamile olduğumda ilk çocuğum 16 aylıktı. Kayınvalidem üzüldü, ‘Ya diğeri çok küçük, niye yaptın ki?’ dedi. Halbuki ben isteyerek yapmıştım. Bu bir zihniyet meselesi. Maalesef, ‘bir kız bir oğlan olsun yeter’, ‘tek çocuk nitelikli çocuk’ zihniyeti toplumumuzun genel yapısında da oluştu.”