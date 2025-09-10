TBMM’de sürpriz buluşma

Haberin Devamı

Yıldız, Çetin’i TBMM’deki makam odasında ziyaret etti. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmede gündem Terörsüz Türkiye ve hukuki alanlarda görüş alışverişleri oldu. Çetin’in görüşmede davet edildiği TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndaki konuşmasına yer verdiği öğrenildi. Yıldız da Terörsüz Türkiye yolunda atılacak adımların önemini tekrarlarken, yürürlükteki mevzuata ilişkin bilgiler verdi.

KILIÇDAROĞLU PARTİNİN BAŞINA GEÇMEK İSTİYOR

Hikmet Çetin, görüşme sonrasında basın mensupları ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. MHP’nin merhum Lideri Alparslan Türkeş ile yakın ilişkileri olduğunu hatırlatan Çetin, MHP’li Yıldız’ın eski dostu olduğunu söyledi. Çetin, basın mensuplarının CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaşanan süreçte sessiz kalmasına yönelik sorusuna da “Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir şey konuşmuyor. Partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum. Böyle bir niyeti olduğunu zannediyorum ama çok kötü olur, sokağa çıkamaz. Yıllardır Ecevit’ten sonra çok çalışkan, çok özverili, çok cesur bir lider buldu CHP” karşılığını verdi.

‘FETİ BEY KAYYUM YANLIŞ DEDİ’

Hikmet Çetin “Feti Yıldız size son yaşananlarla ilgili neler söyledi, özellikle İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması, 15 Eylül’deki dava ile ilgili ne söyledi. Siz de ona görüşlerinizi belirttiniz, o ne söyledi” sorusu üzerine “O da doğru olmadığını söyledi. Kayyum atanmasının doğru olmadığını söyledi. Hukukçu kendisi zaten” yanıtını verdi.

GENEL BAŞKANIMIZA BİLGİ VERDİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Çetin’in Yıldız ile yaptığı görüşmeye ilişkin, şu açıklamayı yaptı: “Çetin, ülkemizdeki her gelişmeyi yıllardır büyük titizlik ve sorumlulukla takip eden, demokrasinin ve yargı bağımsızlığının önemini her zaman savunmuş, yaşanan her olumsuzluğa dair görüşlerini paylaşan deneyimli bir devlet insanı ve eski genel başkanımızdır. Bugün siyasette neredeyse herkes kendisini tanır ve bilir. Kendisinin MHP Lideri Devlet Bahçeli ve ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüşmesi de birbirini takip eden, yargıdan kaynaklı ve demokratik sistemimizi doğrudan etkileyen gelişmelere dair endişelerini paylaştığı ziyaretlerdir. Bu görüşmeler kendisinin, yılların getirdiği birikim ve devlet tecrübesiyle, ülkenin şu anki durumuna dair duyduğu kaygıları dile getirme ve ülkesine her an hizmet etme çabasının bir sonucudur. Böyle bir görüşmenin gerçekleşeceği konusunda Sayın Genel Başkanımıza bilgi vermiştir.”