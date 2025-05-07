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TBMM’de Sırrı Süreyya Önder’i anma programı… TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecine çok katkı sağladı

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#SIRRI SÜREYYA ÖNDER#TBMM#Ankara
TBMM’de Sırrı Süreyya Önder’i anma programı… TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecine çok katkı sağladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 12:57

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te anılıyor. Taziye programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye sürecine çok katkı sağladı" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli anma programına katılıyor.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şu açıklamalarda bulundu:

Çok ince ders veren sözleri ile çevresinde dostluk ikliminin oluşmasını sağlamıştır. Bu ülkeyi her bir karışı ile seven, özümsemiş bir arkadaşımızdır. Barıştan, dostluktan , kardeşlikten yana olmuştur. Silahların susması için ideallerini gerçekleştirmek önemli fonksiyonlar üstlenmiştir. Sürece fevkalade katkılar sunmuştur. Hepimiz Sırrı Süreyya Önder’in terörsüz Türkiye idealine sahip çıkmak zorundayız.Sanatçı kimliği, insani kimliği ile de hatırlanacak önemli bir şahsiyettir.

TBMM’de Sırrı Süreyya Önder’i anma programı… TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecine çok katkı sağladı

Yurt dışı seyahatlerimizde vekil olarak bırakmayı sürdürdük. Gitmeden önce vekaleti aldım derdi sonra da ne kimseye dokundum ne de kimseye dokundurdum derdi. Terörsüz Türkiye’nin gerçekleştirilmesi için birliği sağlayacağız. Tekrar tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise anma programında konuşurken, ‘Biz yürekten inanıyoruz o birleştiriciliğinin siyasal ve toplumsal yansıması olacağına. Dünyanın dört bir yanında taziyeler kuruldu. On binlerin mesajı var; biz birlikte yaşayabiliriz ve barışabiliriz. Bu mesaj başımız gözümüz üstünde. Değerli başkanım teşekkürlerimiz iletirim, hep yanımızdaydınız.’ İfadelerini kullandı.

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#SIRRI SÜREYYA ÖNDER#TBMM#Ankara

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