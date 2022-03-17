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TBMM'de satranç turnuvası başladı

#ANKARA#TBMM#Satranç
TBMMde satranç turnuvası başladı

TBMM Genel Sekreterliği ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında TBMM Kupası Satranç Turnuvası başladı.

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TBMM Tören Salonu'nda 17-21 Mart tarihleri arasında yapılacak turnuvaya ulusal ve uluslararası alanda derece yapmış 12 sporcu katılıyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan turnuvanın açılışına TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay katıldı.

Açılışta konuşan Kumbuzoğlu, Meclis'te bugün başarılı sporcuları ağırladıklarını belirterek, "Sporcularımız 12 kişi yarışacaklar. Değişik bir heyecan her birinin ulusal ve uluslararası dereceleri var, tören salonumuza ayrı bir heyecan katacaklar" dedi.

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Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da, bugün Türk satrancı açısından da tarihi bir gün yaşadıklarını ve Meclis'te olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Meclis çatısı altında olmayı uzun yıllar hayal ettiklerini vurgulayan Tülay, "Bu çatı altında bir kupa turnuvamız vardı ve bugün ne mutlu bizlere ki 'TBMM Kupası Satranç Turnuvası'nın açılışını yapıyoruz" diye konuştu.

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#ANKARA#TBMM#Satranç

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