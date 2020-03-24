TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulamasına 'corona virüs' arası

TBMM'de, Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Buna göre; bir süre önce başlatılan ve haftanın 3 günü sürdürülen nöbetçi bakan uygulamasına ara verildi.



AK Parti TBMM grubundan milletvekillerine yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs ile igili alınan önlemler kapsamında bugünden itibaren ikinci bir karara kadar, TBMM'de nöbetçi bakan uygulaması ertelenmiştir" denildi. Ayrıca, bakanların yerine bir bakan yardımcısının görevlendirileceği, milletvekillerinin bakan yardımcıları ile ikili veya toplu görüşme yapmadan sadece yazılı olarak taleplerini iletebilecekleri bildirildi.