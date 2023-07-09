TBMM'de memur maaşı teklifi görüşülecek

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TBMM Genel Kurulu, 11Temmuz Salı günü toplanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi', Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifte; en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde seyyanen net 8 bin 77 TL artış öngörüldü. Emekli aylıklarında ise 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam planlandı.

Konut kiralarında uygulanacak zam oranlarını, kira bedelinin yüzde 25'i ile sınırlayan düzenlemenin 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılması da teklifte yer aldı. Ayrıca; 31 Temmuz 2023 itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanların, cezalarının denetimli serbestlik altında infaz edilmesi düzenlendi.

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EK BÜTÇE TEKLİFİ

'2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' de salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. 4 maddelik teklifte; bütçeye 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira eklenmesi öngörüldü. Teklifin, Komisyon'daki görüşmelerin ardından perşembe günü de Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor.

AK Parti, CHP, MHP, YSP grup toplantılarının yanı sıra; Saadet Partisi ismi altında grup kurma kararı alan Saadet ve Gelecek partileri de çarşamba günü ilk grup toplantısını yapacak. Toplantıda genel başkanlar Temel Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu konuşacak. (DHA)