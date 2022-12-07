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TBMM'de 'Kürtçe konuşma' gerginliği

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#TBMM#Kütçe Tartışması#İmam Taşçıer
TBMMde Kürtçe konuşma gerginliği
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 00:01

TBMM Genel Kurulu'nda; Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 2023 Yılı Bütçesi'nin görüşmeleri sırasında 'Kürtçe konuşma' gerginliği yaşandı. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in, bakanlıkların bütçeleri ile ilgili konuşmasını Kürtçe yapması üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Anlamıyoruz denilenleri' diyerek tepki gösterdi. Mikrofonun sesini kısarak Taşçıer'in konuşmasına engel olan Meclis Başkanvekili Haydar Akar ise "Birçok arkadaşımın farklı farklı ana dilleri var. Bir cümle söyleyebilir, iki cümle söyleyebilir ama konuşmanın tümünü yapamaz arkadaşlar" diyerek uyarı yaptı.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da; TBMM, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 2023 Yılı Bütçesi'nin görüşmelerine devam edildi. Gruplar adına yapılan konuşmalarda muhalefet partili milletvekillerinin, iktidar partisi AK Parti'ye yönelik eleştiri ve suçlamaları tartışmaların yaşanmasına neden oldu.

KÜRTÇE KONUŞMA GERGİNLİĞİ

TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan HDP'li milletvekilleri konuşmalarına Kürtçe başlaması tepkilere yol açtı. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, bakanlıkların bütçesi üzerine konuşmasına Kürtçe başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Anlamıyoruz denilenleri" diyerek uyardı. AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da tepkisini, "Hangi parlamentoda konuşuyor acaba? Burası Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu" diyerek tepki gösterdi. AK Partili milletvekilleri birleşimi yöneten CHP'li Meclis Başkanvekili hatibi uyarmasını istediler.

'HERKESİN BİR ANA DİLİ VAR'

HDP'li Taşçıer, tepkiler arasında Kürtçe konuşmasına devam etmesi üzerine, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, mikrofonun sesini kısarak HDP'li Taşçıer'in konuşmasına engel oldu, "Sayın milletvekilleri, herkesin bir ana dili var, benim de bir ana dilim var. Kürsüde ben de ana dilimde konuştuğum zaman buradaki hiçbir milletvekili beni anlayamaz, birçok arkadaşımın farklı farklı ana dilleri var, hepimizin anlayabilmesi için resmî dilimiz olan Türkçeyle konuşmaya davet ediyorum. Bir cümle söyleyebilir, iki cümle söyleyebilir ama konuşmanın tümünü yapamaz arkadaşlar, böyle bir olay yok" uyarısında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Kütçe Tartışması#İmam Taşçıer

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