TBMM'de kürsüden mermi atan Akşener: Bizi kurşun mu korkutacak

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Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'i hatırlatan Akşener, "Emniyet teşkilatımız cinayeti planlayan şahsı bir milletvekilinin evinde yakalıyor, buna ilişkin tutanak tutuyor ve nasıl oluyorsa o tutanak ortadan kayboluyor. Ve bugün o tutanak dava dosyasında yok. Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle devlet yönetilir mi? Hey gidi hey. Neydin, ne oldun Recep Bey? 'Cesaretin sembolüyüm' diye geldin; giderayak, esaretin sembolü oldun. Ne olursa olsun Sinan Ateş'in kanını yerde bırakmayacağız. Katiller, azmettirenler, yataklık edenler, bu işin üstünü örtmeye kalkışanlar cezasını çekecek" dedi.

'CUDİ DE GABAR DA VATAN TOPRAĞIDIR'

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Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaptığı, "Bunlar teröristlerle el ele, kol kola yol yürürler. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a, Bestler Dereler'e gömmeye var mıyız?" konuşmasına yanıt verdi. Akşener, "Milyonlarca vatandaşına düşman gözüyle bakmandan utanıyoruz. Ama belli ki sen hiç ama hiç utanmıyorsun. Bu yüzden de nefret saçmaya, öfke kusmaya, tam gaz devam ediyorsun. Hatta muhalefeti, Cudi'ye Gabar'a gömmekten bahsedecek kadar şirazeden çıkıyorsun. İnanabiliyor musunuz? Aynen böyle söylüyor. Arkadaş bizi, Cudi'ye, Gabar'a gömecekmiş. Bak Recep Bey; Cudi ve Gabar senin için vatan olmayabilir. Ama bizim için Rize ne kadar vatan toprağıysa; Cudi de o kadar vatan toprağıdır. Kocaeli ne kadar vatan toprağıysa; Gabar da o kadar vatan toprağıdır" diye konuştu.

'İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'MIZ HAVADA DEĞİL; YERDEDİR'

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden iki kurşuna da değinen Akşener, "Devlet ciddiyeti olan bir iktidar, sizce böyle bir durumda ne yapar? Konunun araştırılması için hemen harekete geçer değil mi? Peki, Recep Bey ve arkadaşları ne yaptı? Bize kızdılar. Kamera önüne geçip, laf attılar. Sosyal medyadan hakaret ettiler. Neymiş efendim? İnşaat bekçisi bir kardeşimiz, hırsız kovalıyormuş. Hırsızları kaçırmak için de havaya ateş etmiş; ne hikmetse kurşunlar gelip, İYİ Parti'yi vurmuş. Bakın şu işe. Allah'tan il binamız Kabataş'ta değil. Bilmeyenler için söyleyeyim; İstanbul İl Başkanlığı'mız sanılanın aksine havada değil; yerdedir. Üstelik ateş edilen yer ile binamız arasında belediyenin reklam panoları ile koskoca bir E5 kara yolu var. Binamızın girişi E5'in altında kaldığı için, ateş edilen yerden bina girişinin vurulma ihtimali gerek fizik gerek de geometri kurallarına göre imkansız" dedi.

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'15 MAYIS'IN ŞAFAĞINDA TÜRKİYE TARİH YAZACAK'

Akşener, konuşması esnasında önünde bulunan mermileri kürsüye dizerek, "Bulunduğumuz konuma çiçek bahçelerinden geçerek gelmedik. Bu yolda; 2017 referandumu ile getirilmek istenen ucube bir tek adam sistemine, en gür sesimizle 'Hayır' diyerek yürüdük. Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Ömer Halisdemir, korktu mu? Bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Söyleyin" diye konuştu. Daha sonra önündeki mermileri yere saçan Akşener, "Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları; bu millet, 15 Mayıs sabahı 21 yıldır kendine biçilen deli gömleğini yırtıp atacak. Bu millet, 15 Mayıs sabahı istibdatın çürük zincirlerini kırıp atacak. Bu millet, 15 Mayıs sabahı hep bir ağızdan, 'Hürriyet' diye haykıracak ve 15 Mayıs'ın şafağında Türkiye tarih yazacak" diye konuştu.(DHA)