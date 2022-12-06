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TBMM'de küfür tartışması: CHP'li Sertel’e kınama cezası

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#TBMM#Çağatay Kılıç#Atilla Sertel
TBMMde küfür tartışması: CHPli Sertel’e kınama cezası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 01:06

TBMM Genel Kurulu’nda, bütçe görüşmeleri sırasında; CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’e, AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç’a küfür ettiği gerekçesiyle, Meclis İçtüzük gereği; ‘kınama’ cezası verildi.

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TBMM Genel Kurulunda 2023 bütçe görüşmeleri devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşma yaptığı esnada AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında tartışma çıktı. Diğer milletvekilleri tartışmayı ayırmak üzere iki milletvekilinin yanına gitti. Bu sırada AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu arasında da tartışma çıktı. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden yatıştırıldı.

SERTEL'E KINAMA 

Sertel’in, AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç’a küfür ettiği gerekçesiyle, Meclis İçtüzük gereği; ‘kınama’ cezası verildi.

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#TBMM#Çağatay Kılıç#Atilla Sertel

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