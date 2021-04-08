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Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 08.04.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

TBMM'de koronavirüse karşı ziyaretçi yasağı kararı

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TBMM'de koronavirüse karşı ziyaretçi yasağı kararı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) koronavirüs tedbirleri kapsamında, 12-30 Nisan tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmemesi kararlaştırıldı.

TBMM Başkanlığı, koronavirüse karşı dönem dönem uygulanan ziyaretçi yasağı tedbirini, son dönemde artan vakalar üzerine tekrar getirdi. Buna göre, 12-30 Nisan tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler Meclis yerleşkesine ziyaretçi alınmamasına karar verildi. Meclis'te en son ziyaretçi yasağı 1-28 Şubat tarihleri arasında uygulanmıştı.

 

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