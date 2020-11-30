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TBMM'de koronavirüs önlemi: Ziyaretçi yasağı geldi...
TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamında alınan son dakika kararına göre genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.
TBMM'den yapılan açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine korona virüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir." denildi.
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