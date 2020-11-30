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Haber Giriş: 30.11.2020 - 11:58 | Son Güncelleme:

TBMM'de koronavirüs önlemi: Ziyaretçi yasağı geldi...

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TBMM'de koronavirüs önlemi: Ziyaretçi yasağı geldi...
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TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamında alınan son dakika kararına göre genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.

TBMM'den yapılan açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine korona virüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir." denildi. 

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