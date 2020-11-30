TBMM'de koronavirüs önlemi: Ziyaretçi yasağı geldi...

TBMM'den yapılan açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine korona virüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir." denildi.