TBMM'de 'kayyum' gerilimi

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Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına almış ve Akış’ın yerine Vali Ali Çelik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

Karar sonrası TBMM'de, AK Parti ve DEM Partili milletvekilli arasında gerginlik yaşandı.

NE OLMUŞTU?

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van’da gözaltına alındı. Akış, işlemler için Hakkâri’ye götürülürken, belediye binasında da aramalar yapıldı.

‘PKK’DA ÜST DÜZEY GÖREV’ İDDİASI

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, “Akış’ın, PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasa dışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı terör örgütü adına tehdit ettiği” ifadelerine yer verildi. Akış’ın, terör örgütünün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu ifade edilen açıklamada, “Akış’ın, kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, Hakkari merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı” iddiaları yer aldı.

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Akış hakkında “silahlı terör örgütünü yönetmek”, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlarından Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava dosyası bulunduğu, yargılamanın devam ettiği kaydedildi.