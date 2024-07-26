TBMM’de kavgalı gece

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TBMM Genel Kurulu’nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 7. maddesi üzerindeki görüşmeleri sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, partisinin önergesi üzerine söz aldı. Türkoğlu’nun konuşmasının ardından İYİ Parti’nin önergesi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Bunun üzerine Türkoğlu, AK Parti sıralarına dönerek “Her defasında aynı şeyi yapıyorsunuz” diye bağırdı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul’a 15 dakika ara verdi. Türkoğlu yerine geçtiği sırada MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile arasında tartışma çıktı. Kavga büyürken Akçay’ın Türkoğlu’na yumruk attığı görüldü.

TÜRKOĞLU’NA UYARI

Bunun üzerine muhalefet ve iktidar vekilleri çıkan kavgayı ayırmaya çalıştı. Türkoğlu bazı milletvekilleri tarafından Genel Kurul salonundan çıkarıldı.

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Bozdağ, sarf ettiği sözler içtüzüğe göre sükûneti ve çalışma düzenini bozma kapsamında olduğu gerekçesiyle İYİ Partili Türkoğlu’na uyarma cezası verdiğini bildirdi. Ardından da birleşimi kapattı. Öte yandan TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılan duyuruda, Genel Kurul çalışmalarının devam edeceği 26-29 Temmuz tarihleri arasında Meclis’e ziyaretçi alınmayacağı kaydedildi.