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TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu medya temsilcilerini dinledi… Murat Yancı: Ana medya en hassas yayıncılığı yapan yer

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#TBMM#Murat Yancı#Komisyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 20:26

Meclis Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu toplandı. Ana akım medyaların temsilcileri de komisyona davet edildi. Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı komisyonda yaptığı sunumda, "Ana medya, en hassas yayıncılığı yapan yer. Medyanın şiddeti azalttığını düşünüyorum” dedi.

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Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu toplantısında, bazı medya kuruluşlarının yöneticileri ve temsilcileri sunum yaptı.

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı yaptığı sunumda, kadına yönelik şiddetle mücadelede izlenilen politikayı anlattı. Yancı, “Kadına yönelik şiddetle alakalı olarak biz medya gurubu olarak çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Kadına yönelik şiddetle ilgili aldığımız konuklarla bu konuları derinlemesine işliyoruz. Dizilerimizde de yine güçlü kadın karakterleri ön planda tutmaya gayret ediyoruz, Annem Ankara’da Zuhal karakterimiz var. Ben medyanın Türkiye’de şiddeti azalttığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu medya temsilcilerini dinledi… Murat Yancı: Ana medya en hassas yayıncılığı yapan yer

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Murat Yancı şiddetin artmasında dijital mecralardaki yayınların kadınlar ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine işaret etti. “Bir milli güvenlik sorunu olduğunu da düşünüyorum. Hepimiz kapitülasyon vermişiz gibi hiçbir istihdam ve yatırım yapmadan buradan hem para kazanıp hem de bu kuruluşlar bu şekilde çok zarar verdikleri halde hiç tepkiyle karşılaşmıyorlar tam tersine övgü alıyorlar destekleniyorlar.”

Toplumda ve siyasette, ana akım medyanın "kötülüklerin anası" olduğu yönünde "ön yargı" bulunduğunu belirten Yancı, "Ana medya, en hassas yayıncılığı yapan yer, kadına şiddet konusunda." dedi.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu medya temsilcilerini dinledi… Murat Yancı: Ana medya en hassas yayıncılığı yapan yer

Yancı ileride medyayı bekleyen tehlikeye de dikkat çekti. “Bu platformlara zaten böyle devam ederse seneler sonra Türkiye’de konuşabileceğiniz yerel medya kalmayacak, TV kanalı kalmayacak. İleride bunların istemediği hiçbir şey haber olmayacak. Böyle devam ederse işte ileride Türkiye’deki medya patronları Elon Musk, Mark Zuckerberg olacak.”

"RTÜK'ÜN YETKİ ALANI GENİŞLETİLMELİ"

“RTÜK yetki alanı genişletilmeli, medya biz neye tabiysek onlar da olmalı. Sosyal medyaya, dijital medyaya çok ciddi bir yasal altyapı, düzenleme, kural, sınır, çerçeve çizilmesi lazım.”

 

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#TBMM#Murat Yancı#Komisyon

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