TBMM’de infaz indirimi trafiği

CHP grup başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay ile Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’den oluşan CHP heyeti ile görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşme, AK Parti’nin bir gün önce parti gruplarına dağıttığı taslak üzerinden yapıldı. Edinilen bilgiye göre AK Parti heyeti, cezaevlerindeki doluluk oranı ile ilgili bilgi verirken hali hazırda uyuşturucu suçlarından dolayı 61 bin, hırsızlıktan 45 bin, terör suçundan 37 bin, kasten adam öldürme suçundan 32 bin, cinsel suçlardan 22 bin, yağma suçundan 17 bin tutuklu ve hükümlünün cezaevinde olduğunu dile getirdi. İnfaz düzenlemesinden yararlanacak kişi sayısının ise henüz belirlenmediği ifade edildi.

CHP’NİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ

CHP heyeti, AK Parti’nin taslağında yer alan cinsel suçların tamamı, kadına karşı şiddet suçları ve uyuşturucu suçlarının infaz düzenlemesinin kapsamı dışında olması gerektiği vurguladı. CHP’liler ayrıca tutuklu gazeteciler ile örgütlü suçlar ve terörle mücadele yasasının yanlış yorumlanması nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşandığına dikkat çektiler. Yapılan görüşmenin ardından CHP’nin taslak çalışma hakkındaki fikrini açıklayan CHP Grup Başkanvekili Özkoç, düzenlemenin bu haliyle yasalaşması halinde 70 bin kişinin tahliye olacağını, uyuşturucu ve cinsel suçların kapsam dışı bırakılması durumunda ise bu sayının 40 bine gerileyeceğini söyledi.