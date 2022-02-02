TBMM’de 'İmamoğlu-İngiliz Büyükelçi Chilcott buluşması' tartışması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan yüreklere su serpen mesaj: 6 ay önceki ile bugünkü anlamı aynı değilBakan Koca'dan yüreklere su serpen mesaj: 6 ay önceki ile bugünkü anlamı aynı değil#Koronavirüs
Gedson Fernandesi KAPa bildirdi Rizespor formasıyla İstanbula geldiGedson Fernandes'i KAP'a bildirdi! Rizespor formasıyla İstanbul'a geldi#Transfer
İpsalada Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldıİpsala'da Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı#Edirne Valiliği
Türkiyeyi dehşete düşüren olay İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladıTürkiye'yi dehşete düşüren olay! İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladı#İrem Ay
Bilim Kurulundan kritik karar... Kovid-19 tedavisinde yeni dönemBilim Kurulu'ndan kritik karar... Kovid-19 tedavisinde yeni dönem!#Fahrettin Koca
Erdoğan: 3 ayrı noktada bombaladık, kaçacak delik aradılarErdoğan: 3 ayrı noktada bombaladık, kaçacak delik aradılar#Cumhurbaşkanı
Terör örgütüne Kartal darbesi Dev harekatın detayları belli olduTerör örgütüne 'Kartal' darbesi! Dev harekatın detayları belli oldu#MSB
Rusyaya karşı flaş hamle... Biden resmen onayladıRusya'ya karşı flaş hamle... Biden resmen onayladı!#Joe Biden
Emine Erdoğan, miniklerle bir araya geldiEmine Erdoğan, miniklerle bir araya geldi#Emine Erdoğan
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
Muskın başına bela oldu... Herkes onun peşindeMusk'ın başına bela oldu... Herkes onun peşinde! #Elon Musk
İstanbula döndü, F.Bahçe resmen açıkladıİstanbul'a döndü, F.Bahçe resmen açıkladı#Fenerbahçe
Sinemanın yaşayan efsanesi İtalyan oyuncu Monica Vitti 90 yaşında öldüSinemanın yaşayan efsanesi İtalyan oyuncu Monica Vitti 90 yaşında öldü#Monica Vitti
Omicron’la daha da yaygınlaşan tehlike: Covid UtancıOmicron’la daha da yaygınlaşan tehlike: Covid Utancı#Covid-19
Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladıBakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı#Mehmet Muş
HABERLERGündem Haberleri

TBMM’de 'İmamoğlu-İngiliz Büyükelçi Chilcott buluşması' tartışması

#Dominick Chilcott#Ekrem İmamoğlu#TBMM
TBMM’de İmamoğlu-İngiliz Büyükelçi Chilcott buluşması tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott'un İstanbul'da yoğun kar yağışının etkili olduğu gün yemek yemesi, TBMM’de milletvekilleri arasında tartışmaya neden oldu.

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulunda partisi adına söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz büyükelçiyle yemek yediği görüntülerin servis edildiğini hatırlatarak, “İngiliz büyükelçisiyle yemek yediği servis edildi. Sonra birdenbire olay olmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından denildi ki ‘Vay efendim kişi haklarına müdahale ediyorsunuz. Bu, kişisel verileri korumayla ilgili bir şeyi ihlal ediyorsunuz, Anayasa'ya aykırı davranıyorsunuz.' Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine girin, MOBESE kameraları zaten açık. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine girin, bakın şurada ‘Başkent Mobil’ diye bir site var, oraya girin. Ankara'da zaten Büyükşehir Belediyesi'nin MOBESE'leri açık” ifadelerini kullandı.

Elitaş, İmamoğlu’nun fotoğrafı kimin yayınladığını bildiğini söylediğini belirterek, “Eğer bu kişi Cumhur İttifakı'ndan herhangi biri olsaydı sizin trolleriniz ve Sayın İmamoğlu'nun bütün yandaşları ‘Vay efendim, Cumhur İttifakı -böyle böyle- benim sosyal hayatımla ilgili bir şeyi paylaştı’ diye ifade edebilirlerdi. Bakın değerli milletvekilleri, üç hafta önce veya dört hafta önce Sayın İmamoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı bir şey var. Yürüyen merdivene ters binen, yürüyen merdivende ters giden bir kedi paylaşımı var. Bugün ‘Yürüyen merdivende ters giden kimdir ki’ diye sorduğunuzda ilk akla gelen Sayın Kılıçdaroğlu'nun yürüyen merdivende ters gitmesidir, bundan başka var mı? Diyorlar ki ‘Bak Kılıçdaroğlu, sen ters biniyorsun, bir de kedi ters biniyor.’ Sayın İmamoğlu'nun balıkçıdaki görüntüsünü yayınlayan kim? İmamoğlu ‘Ben biliyorum’ diyor. Eğer o bildiği Cumhur İttifakı'ndan herhangi biri olsaydı muhakkak açıklardı, siz de üstüne giderdiniz. Açıklayamadığına göre demek ki ters binen kedi ile ters binen Kılıçdaroğlu'nun intikamı olmuş olabilir, bunu önce kendi içinizde arayın” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ise, AK Partililerin her konuştuklarında konunun İmamoğlu olduğunu savundu. Bingöl, görüşmenin halka açık bir ortamda yapıldığını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dominick Chilcott#Ekrem İmamoğlu#TBMM

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci