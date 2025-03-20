TBMM'de 'İmamoğlu' gerginliği: CHP'li Başarır şişe fırlattı

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TBMM'deki gerginliği CNN TÜRK Muhabiri Ece Altuğ şu sözlerle anlattı:

AK Partili Mehmet Baykan söz aldı ve eski Sarıyer Belediye Şükrü Genç ile tepkisini dile getirdi. 'Şükrü Genç'e neden sahip çıkmadınız?' sözlerinin üzerine CHP sıralarından sesler yükselmeye başladı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın bir kolonya şişesini AK Parti sıralarına attığını gördük. Bunun üzerine Sırrı Süreyya Önder oturuma ara verdi. Önder tekrar oturumu açarken CHP Grup Başkanvekili Başarır'a şişeyi geri verdi ve özür dilemesini istedi.