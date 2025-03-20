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TBMM'de 'İmamoğlu' gerginliği: CHP'li Başarır şişe fırlattı

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#TBMM#AK Parti#CHP
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 14:57

TBMM'deki bugünkü oturumda CHP'li milletvekilleri ile AK Partili vekiller arasında 'İmamoğlu' gerginliği yaşandı. Tansiyonun yükseldiği sırada CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AK Partililere kolonya şişesi fırlattı.

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TBMM'deki gerginliği CNN TÜRK Muhabiri Ece Altuğ şu sözlerle anlattı:

AK Partili Mehmet Baykan söz aldı ve eski Sarıyer Belediye Şükrü Genç ile tepkisini dile getirdi. 'Şükrü Genç'e neden sahip çıkmadınız?' sözlerinin üzerine CHP sıralarından sesler yükselmeye başladı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın bir kolonya şişesini AK Parti sıralarına attığını gördük. Bunun üzerine Sırrı Süreyya Önder oturuma ara verdi. Önder tekrar oturumu açarken CHP Grup Başkanvekili Başarır'a şişeyi geri verdi ve özür dilemesini istedi.

TBMMde İmamoğlu gerginliği: CHPli Başarır şişe fırlattı

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#TBMM#AK Parti#CHP

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