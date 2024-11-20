TBMM'de İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmesinde gerginlik

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İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri gergin başladı. Bütçe görüşmeleri öncesi arbede yaşandı. CHP'li üyeler kayyumu protesto etmek için salon girişine barikat kurarken, CHP'li Ali Mahir Başarır ve Bakan Yerlikaya arasında sert tartışma yaşandı.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan TBMM’deki gerginlikle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Plan ve bütçe komisyonunda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir sunum yapacaktı bugün. CHP’li milletvekillerinin Bakan Yerlikaya’nın salona girişini engellemek istediklerini biliyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, CHP’li vekillere, ‘Burası milletin meclisi, barikat kurulacak yer değil.’ sözleri ile tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya komisyonda yerini aldı. Gündemde kayyumlar vardı, kayyumlarla ilgili döviz açtı CHP’li vekiller. Bu kapsamda gerginlik yükseldi, fiziksel temasa kadar yürüdü. Mehmet Muş'un bir milletvekilinin dışarı çıkarılmasını da duyduk, teyitsiz olarak. Tansiyon oldukça yüksek.

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Döviz üzerinden başlayan bir tartışma var. Dövizin üzerinde yazan hususlara ve CHP'li vekillerin ifadelerine bakacak olursak son dönemde bazı belediye başkanlıklarına geçici görevlendirmeler yani kayyum diye halk arasında bilenen uygulamadan dolayı İçişleri Bakanı'na yönelmiş bir tepki var. O tepki dolayısı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişinin engellenmek istendiğini görüyoruz.