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TBMM’de görevli polis ölü bulundu

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#Türkiye Büyük Millet Meclisi#TBMM#Polis
TBMM’de görevli polis ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 07:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli polis memuru Şükrü Alantor (40), işe gelmeyince Çankaya Dikmen’deki evine ekip gitti.

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Uzun süre kapının açılmaması ve telefonlarına da cevap verilmemesi üzerine ekipler, kapıyı kırarak içeriye girdi. Eve giren ekipler Alantor’u evin salon kısmında kanlar içerisinde buldu. Yapılan incelemede Alantor’un beylik tabancasıyla kendi yaşamına son verdiği, geride de herhangi bir not, mesaj bırakmadığı öğrenildi. Alantor’un 2012 yılında evlendiği, 2013 yılında ise boşandığı ve yalnız yaşadığı belirtildi. Alantor’un bitcoin’de yüklü miktarda para kaybettiği, maddi sıkıntıya girdiği iddia edildi.

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#Türkiye Büyük Millet Meclisi#TBMM#Polis

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