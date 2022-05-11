Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TBMM’de ’FETÖ’ tartışması

#TBMM#FETÖ#TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç arasında ’FETÖ’ tartışması yaşandı.

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edildi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, RTÜK’ün bazı TV kanallarına verdiği cezayı gündeme taşıyarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, Özkoç’un 2014 yılında ABD’de bazı FETÖ mensuplarıyla çekilen fotoğrafını TBMM kürsüsünden gösterdi. Özkoç, söz konusu fotoğrafın 2013 yılına ait olduğunu ve AK Parti’li milletvekillerinin de o programa katıldıklarını belirterek, Akbaşoğlu’nu yalan söylemekle suçladı. 

"BÜYÜK BİR TELAŞ İÇERİSİNDESİNİZ"

Bunun üzerine yeniden söz alan Akbaşoğlu, "Büyük bir telaş içerisindesiniz. Şeref ve haysiyet yoksunu olan, şerefsiz ve haysiyetsiz olan ancak ve ancak yalan söyleyendir. Burada bizim grup başkan vekillerimiz, asla ve kata yok. 8- 9 Nisan 2014 tarihinde Engin Özkoç bütün FETÖ’cü liderlerle beraber fotoğraf veriyor. 2013’ten önce değil, 17-25 Aralık 2013’ten sonra. Önceki fotoğraflara atıf yapmayın. Haysiyetsiz ve şerefsiz olan ancak sensin. Sen yalan söylüyorsun. İşte, ispatı burada. Sen ispatlamazsan yalancısın, haysiyetsiz ve şerefsizsin. Söylediğini aynen iade ediyorum" diyerek karşılık verdi.

Haberin Devamı

GERGİNLİK YAŞANDI

HDP’li bazı isimlerin de tartışmaya dahil olmasıyla gerginlik yaşandı. Genel Kurul’da görüşmelere verilen aranın ardından devam edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#FETÖ#TBMM Genel Kurulu

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor