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CHP'li vekillerden TBMM'de Ekrem İmamoğlu protestosu

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#TBMM#CHP#Milletvekili
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 14:54

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili CHP'li milletvekilleri TBMM'de protesto gerçekleştirdi. TBMM Genel Kurulu, CHP'li vekillerin kürsüden ayrılmaması sonrası faaliyetlerini sürdüremeyeceği gerekçesiyle yarına kadar kapandı.

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Hem yolsuzluk hem de kent uzlaşısı soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kararın ardından Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor. Soruşturma sürerken TBMM'de CHP'li vekiller tarafından İmamoğlu protestosu yapıldı.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, TBMM'deki protestoyu şu sözlerle anlattı:

TBMM'de Genel Kurulu şu suralar CHP'nin protestosu sonrası kapandı. İkinci kez kürsü işgali adı verilen eylem gerçekleştirildiği için Meclis Başkanı Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurulu kapattı. İlk olarak CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis açılır açılmaz söz aldı. Sonrasındaysa Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP vekilleri kürsüye geldi. 20 dakikalık aranın ardından milletvekilleri kürsüde olmaya devam etti. Genel Kurul çalışamadığı gerekçesiyle yarına kadar kapandı. Şu sıralarda CHP milletvekilleri genel merkeze kadar yürümeye karar verdi.

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Konuyla ilgili konuşan Gazeteci Güngör Yavuzaslan şu ifadeleri kullandı:

Dün İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili karar çıktıktan sonra da CHP'li vekiller eylem yaptı. CHP'li vekillerin sosyal medyalarına baktığımız zaman bir süre daha bu eylemleri yapacaklarını anlıyoruz. Bunu siyasette görüyoruz. CHP'de olsun başka partiler de olsun bu eylemleri gördük. Bu eylemden dolayı TBMM Genel Kurulu faaliyetlerini yürütemeyecek. Bunu pek doğru bulmuyorum. Ama tepkilerini bir şekilde koyacaklardır. İstanbul Valiliği, 4 gün eylem yasağı aldı fakat TBMM çatısı siyasi faaliyetler için özgür bir yer.

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#TBMM#CHP#Milletvekili

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