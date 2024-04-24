×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TBMM'de DSP Lideri Aksakal ile DEM Partili Sakık’ın arasında tartışma

Güncelleme Tarihi:

#Sırrı Sakık#Önder Aksakal#TBMM
TBMMde DSP Lideri Aksakal ile DEM Partili Sakık’ın arasında tartışma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 21:23

TBMM 23 Nisan özel oturumunda, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal arasında yaşanan DEM Partili belediyelerde yaşanan ’İstiklal Marşı’ ve ’bayrak’ tartışması Meclis bahçesine taştı.

Haberin Devamı

Sakık, Aksakal’a "Sen terbiyesizsin. Partini bütün her şeyini satmışsın bir milletvekilliğine" derken, Aksakal ise Sakık’a "Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil" diye cevap verdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. TBMM’deki 23 Nisan özel oturumunda söz alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bazı DEM Partili belediyelerde Türk bayrağı ve İstiklal Marşı tartışmalarına tepki gösterdi. Aksakal’ın "Hedef topraklardan biri olan Türkiye içinde de bir karışıklığın altyapısını oluşturmak adına özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki bazı yerel kurumlarımızda milli değerlerimize yönelik kalkışma denemelerine de başlanmış olmaları bunun en açık kanıtıdır" sözlerine Dem Partili Sırrı Sakık’ın tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. İkili arasındaki gerginlik Meclis bahçesine de taştı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansırken, Sakık, Meclis bahçesinde gördüğü Aksakal’a, "Sen terbiyesizsin çünkü yalan söylüyorsun. Sen halka, bir partiye iftira atıyorsun. Partini bütün her şeyini satmışsın bir milletvekilliğine" dedi. Sakık’ın sözlerine cevap veren Aksakal ise "Niye soruşturma açtılar size, dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil. Size pabuç mu bırakacağım ben" dedi. Taraflar, sözlü tartışmanın ardından içeriye girdi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sırrı Sakık#Önder Aksakal#TBMM

BAKMADAN GEÇME!