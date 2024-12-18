TBMM’de Diyanet’in Washington’daki merkezi tartışıldı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, şu eleştirileri yöneltti: “100 milyon dolarlık bir yatırım yapılmış. Ek harcamalarla birlikte bugünün parasıyla 4 milyar lira. Nereye yapılmış bu? Washington’a, Beyaz Saray’ın dibine. Peki, ne için yapılmış? Dini yaymak için yapılmış. İçerisindeki müştemilatta neler var? Anadolu’dan gitmiş mermerlerden yapılmış Türk hamamı var; inanılmaz paralar harcanmış. Olimpik yüzme havuzu var. Tam 11 tane muhteşem villa var, her biri 4-5 milyon dolar değerinde. Bunun yanında yüzme havuzları, tenis kortları var, oteller var. Bu, tamamen denetim dışı ve Diyanet’in 130 milyarlık bütçesinin dışında. Bu paraların nasıl toplandığının, nasıl harcandığının hesabını soramıyoruz.”

Haberin Devamı

YILMAZ’DAN YANIT: YENİ BİR MERKEZ DEĞİL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise merkezin 2016 yılında tamamlanarak açıldığını ifade ederek iddialara şu yanıtı verdi: “Tabii ki Diyanet’ten sorumlu siyasileri, hükümeti eleştirebilirsiniz ama Diyanet İşleri Başkanlığı bu ülkenin köklü bir kurumudur; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın itibarını, konumunu korumak, gözetmek de hepimizin iktidarıyla muhalefetiyle görevidir. Diyanet İşleri Vakfı’nın yaptığı çalışmaları bence takdir etmemiz lazım. Bu çalışmaları Diyanet değil de FETÖ veya FETÖ’vari yapılar gerçekleştirdiğinde ülkemize ve inancımıza ne tür maliyetler oluşturduğunu herhâlde siz de takdir edersiniz. Bahsettiğiniz merkez, yeni bir merkez değildir; 2013 yılında temeli atılmış, 2016 yılında tamamlanıp açılmış bir merkezden bahsediyoruz. ‘Villa’ diye bahsettiğiniz yerler, on tane konut; öğrencilerin, gençlerin, Türkiye’den giden akademisyenlerin, araştırmacıların kullandığı altyapılardır. Bu külliye sadece ibadet hizmeti değil, restoranıyla, yemekleriyle, motifleriyle, orada Türk kültürünü tanıtma fonksiyonu da icra etmektedir ve bütçeden de hiçbir gelir almadan gelir getirici faaliyetleriyle işletme giderlerini finanse etmektedir.”