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AA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 10:40,Son Güncelleme:/

TBMM'de Corona Virüse karşı termal kamera uygulamasına başlandı

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TBMM'de Corona Virüse karşı termal kamera uygulamasına başlandı
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TBMM'de yeni tip Corona Virüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında termal kamera uygulamasına geçildi.

Türkiye'de yeni tip Corona Virüs vakasının görülmesinin ardından TBMM'de de tedbirler, Sağlık Bakanlığıyla koordineli olarak hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda TBMM'nin Çankaya, Dikmen ve Ayrancı giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kameralar yerleştirildi. Meclis'e giriş yapanların termal kamerayla taranmasına başlandı.

Polis ekipleri, vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra Meclis'e girişlere izin veriyor.

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