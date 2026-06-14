TBMM'de bu hafta emniyet teşkilatıyla ilgili düzenlemeleri de içeren teklif görüşülecek

Haberin Devamı

TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Teklifle, Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenler ancak yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olup Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na atanan ve daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'ndaki ünvanlara atanacak. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca, gazete, dergi ve internet haber sitelerine bu kanunda öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri halinde ihlalin niteliği, ağırlığı ve süresi gözetilerek 1 günden 10 güne kadar resmi ilan ve/veya reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilecek. Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlardan bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını, elektronik ücret toplama sistemleri olmaksızın kullanma zorunluluğu getirilen taksi mali cihazla tespit ve belgelendirmek suretiyle elde edenler de talep etmeleri halinde tespit edilen kazançları üzerinden vergilendirilecek. İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlar tarafından kurulan mahalli idare birliklerine ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve bütün servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak.

Haberin Devamı

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay Başkanlığı seçimleri için Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturacak. Ön Seçim Geçici Komisyonu'nda yapılacak seçimle Sayıştay Başkanlığı için 2 aday belirlenecek. Diğer taraftan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin araştırma komisyonu çarşamba günü sendika temsilcilerini dinleyecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini dinleyecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulanan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin