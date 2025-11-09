TBMM'de bu hafta 4 bakanlığın bütçesi görüşülecek

Haberin Devamı

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren, ‘Vakıflar Kanunu’ ile ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Teklife göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak, bunların önceki dönemlere ait yıllık aidat borçları silinmiş sayılacak. İşletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesisi ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarını tutmak zorunda olacak. Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak. Çanakkale'de deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içerisine alınacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın sınırları, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıkları göz önüne alınarak cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Plan ve Bütçe Komisyonu, ‘2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklif’ görüşmeleri kapsamında salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, perşembe günü Gençlik ve Spor Bakanlığı, cuma günü ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçelerini görüşecek.

Diğer taraftan Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu; salı günü Adalet Bakanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Türkiye Barolar Birliği Engelli Hakları Komisyonu'nu, çarşamba günü HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK ve TİSK, perşembe günü ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, MEMUR-SEN ve KAMU-SEN yetkililerini dinleyecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu da, 'Ayrımcılık Yasağı ve Ayrımcılığın Önlenmesi Kapsamında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitli Kurumu'nun Faaliyetleri' sunumunu dinleyecek.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' KOMİSYONU TOPLANACAK

Öte yandan, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanması bekleniyor. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.