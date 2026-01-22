TBMM’de bayrak infiali: Cezasız kalmayacak

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bayrağa yapılan saldırı 86 milyona, milletimize yapılan saldırıdır. Bu hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır” dedi.

AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, bayrağın ortak değer olduğunu ve ona yönelik her türlü tahrik ve saldırının hukuk içinde ve siyaseten en sert şekilde karşılık göreceğini söyledi. Herkesin bu konuda en üst düzeyde duyarlılığını ifade ettiğini anımsatan Yılmaz, “Gerekli idari ve adli soruşturmalar da başlatıldı bunların çerçevesinde. Biz bir hukuk devletiyiz elbette. Bu çerçevede ne gerekiyorsa kararlı şekilde yapılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bayrağa yapılan saldırı 86 milyona, milletimize yapılan saldırıdır. Bu hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır” dedi.

BAKAN TUNÇ: 14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç da Nusaybin Başsavcılığı’nın kararıyla 14 kişinin gözaltına alındığını, bayrağı indirenin tespitiyle ilgili çalışmanın sürdüğünü açıkladı. Tunç, şunları söyledi: “393 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 35’i hakkında tutuklama kararı verildi. Şu anda 105 kişi hakkında gözaltı, 50 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Özellikle Suriye hükümet güçleriyle YPG/SDG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaları bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinde gerçekleştirilen gösteriler ve provokasyonlarla ilgili gerekli adli soruşturmalar yapılmaya devam ediliyor. Bayrak indirme olayıyla ilgili olarak da Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltı süreçleri devam ediyor. Burada bayrağı indirenin tespitiyle ilgili de çalışmalar devam ediyor.”