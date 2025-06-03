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TBMM'de Başkan seçimi: Oylama başladı

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Meclis#Genel Kurul
TBMMde Başkan seçimi: Oylama başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 17:49

TBMM Genel Kurul’da, “28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı Seçimi” için oylama başladı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul'unda 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleşiyor.

AK PARTİ'NİN ADAYI NUMAN KURTULMUŞ

AK Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanı seçimi için adaylık başvurusunu TBMM'ye sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı seçimi için Kurtulmuş'un aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a teslim etti.

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CHP'NİN TBMM BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU 

CHP'nin TBMM Başkan adayı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bayraktutan'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a sunmasının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

"CHP'nin, 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkan adayı Artvin Milletvekilimiz Uğur Bayraktutan olacaktır." diyen Emir, Bayraktutan'ın, 28. Yasama Dönemi Birinci Devrede TBMM İdare Amiri görevini aldığını anımsattı.

 

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#TBMM#Meclis#Genel Kurul

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