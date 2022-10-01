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TBMM’de açılış günü

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#Meclis#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Mustafa Şentop
TBMM’de açılış günü
Bülent SarıoğluMert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 07:00

Meclis bugün açılırken açılış oturumuna Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılış öncesi TBMM Tören Salonu’nda 5’inci Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

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Şentop, bugün itibarıyla Meclis’in tarihinde ilk kez 6’ncı yasama yılına girdiğini vurguladı. Şentop, yasama döneminde 73 bin 500’ü geçen yazılı soru önergesiyle bu alanda rekor kırıldığını, yanıtlanma oranının da yüzde 63.94 ile yüksek gerçekleştiğini belirtti. Şentop, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Meclis’in denetim fonksiyonunun zayıfladığına dair sonuç çıkarmak sayısal verilere, gerçeklere aykırı” dedi. Milletvekillerinin yargılanması talebiyle gönderilen fezleke sayısının 1607’ye ulaştığını açıklayan Şentop, “Bu sayıya daha önce hiçbir dönemde ulaşılmamış. Niye eskiden böyle olmuyordu? O zaman demek ki sadece Anayasa’da milletvekili seçilme şartını değil de, soruşturma ve kovuşturma geçirmemiş olma gibi bir titizliği, bir şartı da siyasi partiler gözetiyormuş. Yasama dokunulmazlığı bir suç işlem özgürlüğü değildir” dedi.

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TBMM’de açılış günü

HAZIRLIKLAR TAMAM

- Yaklaşık 3 aylık aranın ardından TBMM, 27’nci dönem 5’inci yasama yılına bugün başlayacak. Geçen yasama dönemine göre değişiklik yapılmayan Genel Kurul Salonu detaylıca temizlenip hazırlandı. TBMM Başkanı Şentop gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra birlikte fotoğraf çektirdi.

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#Meclis#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Mustafa Şentop

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