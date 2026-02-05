TBMM'de 6 Şubat depremleri için özel oturum

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla özel gündemiyle Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. MHP grubu adına söz alan Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Kahramanmaraş depremlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ciddi hasarlar bıraktığını belirtti ve yeni afetlere karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi. Ersoy, "Afetlere hazırlık toplumsal bilinçle başlar. Afet bilinci küçük yaşlardan itibaren eğitim sistemimize entegre edilmelidir, okullarımızda afet eğitimleri yaygınlaştırılmalı, öğrenciler acil durum senaryolarına hazırlıklı hale getirilmelidir. Vatandaşlarımızın bireysel afet planları oluşturması teşvik edilmelidir. Ailelerin acil durum çantaları hazırlaması, toplanma alanlarını bilmesi ve afet anındaki doğru davranışları öğrenmesi can kayıplarını önemli ölçüde azaltacaktır. Teknolojik gelişmeler afet yönetiminde önemli fırsatlar sunmaktadır. Erken uyarı sistemleri, yapı sağlığı izleme teknolojileri ve afet bilgi sistemleri risklerin önceden tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu sistemlerin yaygınlaştırılması afetlere müdahale sürecini hızlandıracaktır. Afet yönetiminde veri temelli karar alma süreçleri geliştirilmelidir. Büyük veri analizi, yapay zeka ve coğrafi bilgi sistemleri afet risklerinin doğru şekilde analiz edilmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'6 ŞUBATTA KARŞILAŞTIĞIMIZ TABLO İKTİDARIN İHMALLERİNİN BİR NETİCESİDİR'

İYİ Parti grubu adına söz alan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın ise 6 Şubat depremlerinin Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olduğunu kaydederek, "Üzülerek söylüyorum, bu tip olaylarda 3 gün üzülüyoruz, 4'üncü gün unutup normal hayata dönüyoruz. Yer isimleri değişiyor, seneler değişiyor, Richter ölçekleri değişiyor ama netice değişmiyor. Bunun adı bazen Yalova, Kocaeli, Düzce oluyor; bunun adı bazen İzmir, Van, Elazığ oluyor; bazen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman oluyor; bazen de geçen yaz gördüğümüz gibi Sındırgı oluyor ama bilanço genel olarak çok acı bir şekilde karşımıza geliyor. Çok açık söyleyeyim. Afet doğal olabilir ama sonucu doğal değildir. Nitekim, 6 Şubat’ta karşılaştığımız tablo aslında iktidarın tercihlerinin, yaptıklarının, yapamadıklarının ve ihmallerinin bir neticesidir" diye konuştu.

'DEPREMLE İLGİLİ MİLLİ POLİTİKA OLUŞTURULMALI'

Deprem bölgelerinde yürütülen konut çalışmalarına değinen Yeni Yol grubu Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, "Bizim görevimiz bu konutların maliyetini sormak. Halen konutlar kaça mal oldu, kim aldı, kim sattı bunları bilmiyoruz. Deprem bölgesinde halen ihaleler doğrudan alımla yapılıyor. Büyük küçük bütün işlerde yerel partili yandaşlar çağrılıyor, 'Al şunları yap gel' deniyor. Oysa siz bunu şeffaf, doğrudan alımla değil ihale usulüyle yapsanız kamu zararı da azalır. Problemimiz çok ama bunların çözülmesi, geleceğe yönelik sağlam adımlar atılması gerekir. Derhal depremle ilgili imar ve benzeri yasalar çıkarılmalı, milli politika oluşturulmalı, okullarda ders olarak deprem bilinci verilmeli. Geçmişi kurcalamanın zannediyorum artık faydası yok ama kayıp çocuklarla ilgili, halen tespit edilememiş cenazelerle ilgili hiçbir açıklama yapılmaması da çok manidar. Burada insanın yüreğine su serpen açıklamalar yapılmalı. Mücbir sebep sona erdi, depremzede esnafın bir defaya mahsus borçları silinmeli. KOSGEB ödemeleri geldi, bunlar ötelenmeli. Kredi kullanmak isteyen insanlardan 'Borcu yoktur' yazısı istemek akıllara ziyandır" dedi.

'İKTİDARIN GERÇEKLERİ BAŞKA HAYATIN GERÇEKLERİ İSE BAMBAŞKA GÖRÜNÜYOR'

DEM Parti grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Perihan Koca, "6 Şubat depremlerinin üzerinden koca bir 3 yıl geçti. İktidar temsilcilerinin dilinden deprem bölgelerindeki durumu dinleyecek olursak her şey güllük gülistanlık. Hatta iktidar temsilcilerine kalsa insanlar neredeyse deprem yaşadıkları için 'Allah'a bin şükür' diyecek vaziyetteler. Tablo sanki tozpembe bir vaziyette ama her zaman olduğu gibi iktidarın gerçekleri başka, hayatın gerçekleri ise bambaşka görünüyor. Bugün depremzedeler, depremin çok boyutlu etkilerini yaşar vaziyetteler, hem özel alandan hem kamusal alanda siyasal, toplumsal, ekonomik yönleriyle yıkıcı bir deprem gerçekliğini taze bir şekilde her an yaşamaya devam ediyorlar ve bugün temel ihtiyaçlarından mahrum bir depremzede gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Bakın, geldiğimiz aşamada depremin üzerinden 3 yıl geçti ve aslına bakarsanız 3 yıl kısa bir süre değil, depremin yaralarının sarılabilmesi için gayet uzun bir zaman diliminden söz ediyoruz. Eğer bu 3 yılda kamucu bir anlayışla, bir planlamayla, bir afet ve yönetim biçimi, politikası yürütülebilmiş olsaydı şimdiye kadar en azından kısa vadeli akut önlemlerin geride bırakıldığını yaşayacaktık" değerlendirmesinde bulundu.

'BİZ TURİST DEĞİLİZ, BİZ O ACIYI YAŞADIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti dönüşündeki sözlerini hatırlatan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretleri dönüşü uçakta, 'Asrın felaketi yaklaşırken deprem turistleri bölgeye gitmiş' demiş. Bir dakika, beyefendi bunu nerede söylüyor, uçakta. Benim Genel Başkanım nerede, Hatay'da. Kim turist arkadaşlar? Beyefendi bunu söylerken uçakta, benim Kıymetli Genel Başkanım Malatya'da. Beyefendi bunu söylerken uçakta, benim Genel Başkanım Adıyaman'da. Beyefendi bunu söylerken uçakta, benim Genel Başkanım Adana'da. Bir millete, bir partiye, milletvekillerine hakaret edilmez; biz turist değiliz, biz o acıyı yaşadık, insanlara sarıldık, çaresizliği paylaştık. Türkiye'de herkes imkanları ölçüsünde deprem bölgesinde el ele verdi."

'GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GEÇECEK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise deprem bölgelerinde yürütülen imar çalışmalarına değinerek, "11 vilayetin tamamında bütün tarih yeniden ayağa kalktı; çarşılar, pazarlar, altyapılar, parklar, kanalizasyon ve su şebekeleri; sadece yapı yapmadık, bina inşa etmedik; bir altyapıyı ortaya koyduk. Ne demek biliyor musunuz 455 bin konut? Milyonlarca insanın sıcak yuvasını hazırlamak ve kendilerine çok kısa bir zaman diliminde teslim etmek. Akıl havsala alacak gibi bir örneği olmayan, Guinness rekorlar kitabına geçecek büyük bir başarıya; gerçekten ve hakikaten bir Avrupa ülkesini adeta yeniden inşa edercesine muazzam bir başarıya imza attık. Buna; dışarıdan, Avrupa'dan gelen bütün bilim adamları, gazeteciler şaşkın ve hayretlerini gizleyemez bir şekilde tanıklıklarını ifade ediyorlar ve beyanlarda bulunuyorlar. Bilim adamları, gazeteciler bunun Türkiye örneği olarak kendileriyle paylaşılmasını istiyorlar" ifadelerini kullandı.

'GUİNESS REKORLARI'NA BİR TEK SİZ GİRERSİNİZ'

AK Parti'li Akbaşoğlu'nun açıklamaları sırasında CHP'li milletvekilleri tepki gösterdi. Ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Akbaşoğlu'na cevaben, "Yalan; bu kadar profesyonel yalan söylenmez, gerçekten söylenmez, gerçekleri konuşun burada. Bir haftadır davalarla, deprem bölgesiyle ilgili algı yapıyorsunuz. Guinness Rekorları'na girmişler yaptıkları binayla; vallahi Guiness Rekorları'na bir tek siz girersiniz, dünyada liderine bu kadar yağ çeken başka bir milletvekili, Grup Başkanı yoktur" diye konuştu.

'SAYIN AKBAŞOĞLU SİZİN ADINIZA ÇOK ÜZÜLDÜM'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de yerinden söz alarak, "Burada eksik kalan, yanlış yaptığınız şeylerin öz eleştirisini vermek, eksikliğinizi, içini doldurmadığınız, çürüttüğünüz kurumlar nedeniyle tek bir kişi bile yaşamını yitirmişse onun için acı duymak, özür dilemelisiniz. Bunun ferasetini göstermek yerine yine siyasi bir ajitasyon ve propaganda edici ve ara ara alkışlarla da kesilen bir konuşma yaptınız. Ben, sizin adınıza çok üzüldüm Sayın Akbaşoğlu çünkü bugün burada konuşulması gereken şey, 'Acılar nasıl onarılır?' 'Biz nerede eksik yaptık?' ve 'Biz bundan sonra bu acıları yaşamamak için ne yapmalıyız?' sorularının yanıtlar olmalıydı, binalar olmamalıydı. Sayın Akbaşoğlu, şovları değil, hükümetinizin propagandasını değil; insanları konuşmalıydık" dedi.

'HİÇ HAMASET YAPMADIK'

CHP'li Başarır ve DEM Partili Koçyiğit'e cevap vermek için söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Gerçekleri anlatmak, gerçeklerin peşinde olmak hepimizin ortak vazifesi değil mi? Gerçek başka, algı başka, olgu başka. Vatandaşın ortaya koyduğu o 'deprem turisti' cümlesini tekrarladı diye ifade ettim. Onu cevaplamıştım hamaset yapmadık hiç, hakikatlerden, rakamlardan bahsettik. İnsandan, çevreden, hastaneden, parktan, yeni bir yaşamdan, yeni bir umuttan, bununla beraber fiziki altyapısından, madde ve manasıyla beraber sosyokültürel olarak, ekonomik olarak, şehircilik olarak hep beraber büyük hedeflere doğru devlet millet kaynaşmasıyla yöneldiğimizden bahsettik. Dolayısıyla, bu konuda bizim yaklaşımımız hiçbir zaman yalan ve iftiraya tevessül etmemektir. Bizim en büyük kazancımız önce ahlak ve maneviyat diyerek sadece gerçekler üzerinden siyaset yapmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

GENEL KURUL KAPANDI

Siyasi parti temsilcilerinin depreme ilişkin değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi 10 Şubat Salı günü toplanmak üzere kapattı.