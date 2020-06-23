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DHA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 11:32,Son Güncelleme:

TBMM'de 6 personelde corona virüs çıktı

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TBMM'de 6 personelde corona virüs çıktı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 6 personelin daha corona virüs(Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Meclis'te 6 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı" denildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen hafta yaptığı açıklamada pandemi sürecinin başından bu yana TBMM'de 11 personelde koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan 7'sinin tedavilerinin tamamlanarak işe döndüğünü, diğerlerinin tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı. Böylece TBMM'de salgının başından bu yana testi pozitif çıkan personel sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

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