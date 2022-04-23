TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu'na damga vuran anlar... Şentop'tan Özgür Özel'e: Muhalefet her yerde var

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TBMM Genel Kurulu’nda Çocuk Oturumu yapıldı. Şentop başkanlığında açılan oturumda, Şentop koltuğunu Mamak Atlıoğlu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Havva Dilay Gülez’e koltuğunu devretti.

‘Milletin Çocukları Meclis’in Çocukları’ projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinden toplam 102 çocuğun katılımıyla TBMM Genel Kurulu’nda özel oturum yapıldı.

"MUHALEFET HER YERDE VAR"

Şentop Başkanlık Divanı oluşturulmasına ilişkin önergeyi okuttu ve oylamaya sundu. Şentop, ‘hayır’ oyu çıkması üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e döndü ve "Özgür Bey bakın muhalefet her yerde var" dedi.

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Gülez yaptığı konuşmada, geleceğe dair hayallerini paylaşarak, “Yarınların yetişkinleri ve karar alıcıları olarak isteklerim var. Biz çocuklar oyunlar oynarken birbirimizin farklılıklarını bilsek de kaynaşır ve oynarız. Dünyadaki bütün yetişkinlerin de bizler gibi davranmasını umuyorum. Her günün mutlu bayramlar gibi olmasını isteriz. İnsani yaşam hakkına sahip olduğumuzu bilmek isteriz” dedi.

Ali Kuşçu İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Berat Emir Sel kürsüye çakarak konuşma yaptı. Sel, “Dünyadaki bütün çocukların savaştan uzak, barış içinde kardeşçe yaşamalarını arzu ediyorum. Biz bu güzel amaç için çok güzel çalışmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘yurtta barış dünyada barış’ sözünü dünyaya öğretmek hepimizin görevidir” dedi.

ŞENTOP'TAN ÖZEL OTURUMDA AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, özel oturumda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kuvayi Milliye ruhu denildiğinde tarihi gerçekliği anlamamak lazımdır. Zillete mahkum edilmeye bırakılmaya çalışması halinde aziz milletimizin doğrulmasını mümkün kılan bir ruhtur. Şükür ki bu ruh bugün de vardır, diridir, zorlukları aşmanın yegane kılavuzudur. 1. Meclis'in sonraki nesillere bıraktığı miras memleketin her meselesinin milletle çözülebileceğidir. 120 yılda zaman zaman bu hassasiyetin kesintiye uğradığı dönemler olmuşsa da demokrasimiz olgunlaşmıştır.

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Bugün artık saklanamaz hale gelen hakikat dünyada artık yeni bir düzenin olduğudur. Başımızı ne tarafa çevirsek bir çatışmaya tesadüf etmekteyiz. Çatışmaların kanlı bir hale evrildiği manzara karşısında kudreti daha iyi kavranan Türkiye'nin nerede durduğu merak edilmektedir. Türkiye şüphesiz bir şekilde uluslararası hukuktan yanadır.

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Hadiseler ne yönde seyrederse seyretsin, Türkiye inisiyatif almaktan çekinmeyecektir. Türkiye diplomasi masalarında artık çözüme katkısı olacak bir aktör olarak bulunmaya hazırdır. Adeta küllerinden yeniden doğan Türkiye bugün daha coşkulu ve diridir. Türkiye yeni dünya düzeninde de söz sahibi olacaktır. Dünya artık adaletsiz düzenle idare edilemez. Türkiye'nin terörle mücadelesi devam etmekte, belirleyici neticeler elde edilmektedir. Terör de bitme noktasına getirilmiştir.

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TBMM'nin kuruluşunun çocuklarla birlikte kutlanması fikri son derece önemlidir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kendi ayakları üstünde duran, çağın gerektirdiği niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirmeliyiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize seslenerek devam etmek istiyorum. Tarihimizi öğrendikçe daha büyük işler yapma kudretini bulursunuz. Atalarımızın, büyüklerimizin fedakarlıklarla sizlere devrettiği vatanı daha ileri noktaya taşımak sizlerin ellerinizdedir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün devlet adamlarımızı, darbeye direnen bütün vatan evlatlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Şanla, şerefle, birlik ve beraberlik içinde büyük Türkiye için nice 100 yıllara... Bayramımız kutlu olsun.