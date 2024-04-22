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TBMM'de '23 Nisan Milli Egemenlik Konseri' düzenlendi

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#TBMM#23 Nisan#AK Parti
TBMMde 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 02:31

TBMM'nin açılışının 104'ncü yıl dönümü kutlamaları ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında '23 Nisan Milli Egemenlik Konseri' düzenlendi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104'ncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis bahçesinde düzenlenen 23 Nisan Milli Egemenlik Konserini izledi.

TBMMde 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi

TBMM Ana Kapının önüne kurulan sahnede, AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları ile 150 kişiden oluşan Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korosu sahne aldı. Yücel Arzen’in özel olarak bestelediği ve ilk kez dinleyiciyle buluşan '23 Nisan Marşı' 4 çocuk solist eşliğinde seslendirildi.

TBMMde 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi

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Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korosu ile gazelhan, İstiklal Şairi eski Burdur milletvekili Mehmet Akif Ersoy’un 'Çanakkale Şehitlerine' şiirini orotoryayla okudu.

'1071'den 2024'e MAPPİNG GÖSTERİSİ'

Konserin ardından geçmişten günümüze Türk tarihini anlatan ışık ve bir yansıtma tekniği olan mapping gösterisi yapıldı.

TBMMde 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi

Gösteriyle, 1071'den 2024'e kadar geçen zaman, Meclis ana binasının yüzeyine yansıtıldı. Yaklaşık 8 dakika süren ışık ve mapping gösterisinde, millet iradesine atıfta bulunularak 'Hakimiyetin sahibi millettir’ ifadesine yer verildi.

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#TBMM#23 Nisan#AK Parti

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