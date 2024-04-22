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TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi: 1071'den 2024'e mapping gösterisi

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#TBMM#23 Nisan#Numan Kurtulmuş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 08:37

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 23 Nisan Milli Egemenlik Konserini izledi.

TBMM’de ilk defa gerçekleştirilen konserde, 150 kişiden oluşan Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korosu çeşitli eserler seslendirdi.

TBMMde 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi: 1071den 2024e mapping gösterisi


Meclis Şeref Kapısı önünde kurulan sahnede, AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları’nın özel olarak bestelediği "23 Nisan Marşı" dört çocuk solist tarafından ilk kez seslendirildi. Marşın seslendirildiği sırada bir çocuk solist tarafından Filistin atkısı açıldı.

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören konser sonunda TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yücel Arzen’e çiçek verdi, koroyu da tebrik etti.

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TBMMde 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi: 1071den 2024e mapping gösterisi


1071'DEN 2024'E MAPPİNG GÖSTERİSİ

Konserin ardından geçmişten günümüze Türk tarihini anlatan ışık ve mapping gösterisi yapıldı. Gösteriyle, 1071'den 2024'e kadar geçen zaman, Meclis ana binasının yüzeyine yansıtıldı.

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TBMMde 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi: 1071den 2024e mapping gösterisi


Yaklaşık 8 dakikalık ışık ve mapping gösterisinde, millet iradesine atıfta bulunularak "Hakimiyetin sahibi millettir" ifadesine yer verildi.

TBMMde 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri düzenlendi: 1071den 2024e mapping gösterisi

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#TBMM#23 Nisan#Numan Kurtulmuş

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