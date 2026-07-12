TBMM'de 15 Temmuz'da anma etkinlikleri düzenlenecek

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, kamuoyunda '12'nci Yargı Paketi' olarak bilinen, 'Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Teklifle Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik 23 Temmuz 2026'da sona erecek süre 4 yıl daha uzatılacak. Ayrıca idare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası verilecek. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler, işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği kötü muamele kabul edilebilecek suçlar hakkında uygulanmayacak. Öte yandan teklifle faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık, TCMB'nin önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden yapılacak. Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak.

Haberin Devamı

'IBAN MAĞDURLARI'NA YÖNELİK DÜZENLEME

Kamuoyunda 'IBAN mağdurları' olarak bilinen haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili düzenlemeye gidiliyor. Dolandırıcılık ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirakin, kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla, kendisine veya başkasına ait bankaya veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan, zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiili ile sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Yargıtay ceza dairelerinin yargı yeri belirlenmesi ve görevsizlik kararları hariç olmak üzere tüm kararlarına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, resen veya istem üzerine dosyanın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilecek.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ

TBMM'de çarşamba günü ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni kapsamında çeşitli etkinlikler yapılacak. Darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde düzenlenecek etkinlikler; TBMM Camisinde saat 12.30'da şehitler ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutularak başlanacak. Daha sonra TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Ana Bina Şeref Holü Anı Taşı'na karanfil bırakılacak. Ardından TBMM Şeref Holü'nde, '15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi' düzenlenecek. Diğer taraftan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, '15 Temmuz'un 10'uncu Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi' ile Basın İlan Kurumunun, '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Meclis Tören Salonu'ndaki 15 Temmuz Anma Töreni'nde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salı günü toplanarak en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren, 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ise öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren, 'Yüksek Öğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını Araştırma Komisyonu ise Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkililerini dinleyecek. Komisyon ayrıca sanal medya şirketlerinin temsilcilerini kabul edecek.

Haberin Devamı

Öte yandan Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu ise perşembe günü Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdür Vekili Büyükelçi Esin Çakıl'ın sunumunu dinleyecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.