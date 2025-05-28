TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu toplandı

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Nisan ayındaki zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin uğradığı zararın tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir ile TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile Ziraat Odaları Birliği Teknik Hizmetler Kurulu Başkanvekili Mevlüt Gümüş milletvekillerine sunum yaptı.

Korkmaz, komisyonun bu hafta sonu Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri'de saha incelemeleri yapacağını söyledi. Saha inceleme ziyaretlerinin ardından gözlemlere dayalı bir ön rapor hazırlayacaklarını belirten Korkmaz, "Gelecek hafta komisyonumuzda ilk ziyaretlerden edinmiş olduğumuz gözlemlere dayalı bir ön rapor hazırlayarak bunu başkanlığımıza takdim edeceğiz. Bayram öncesindeki çalışmalarımızla da bakanlığımızın bayramdan sonra yapacağı çalışmalara ve Cumhurbaşkanı'mıza sunacağımız bir bilgi anlamında da ilk çalışmamızı gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

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Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, zirai donun ardından bakanlığın ve TARSİM ekiplerinin hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bir takvim oluşturduğunu dile getirerek, takvimin sorunsuz işlediğini söyledi. Özdemir, ilçe müdürlüklerinin parsel bazındaki çalışmalarını da bu ay sonuna kadar tamamlayacağını ifade etti.

Özdemir, ağaçlarda verim kayıplarının yaşanmaması için de uzman ekiplerin sahada olduğunu, üreticiyi bilgilendirme çalışması yaptığını söyledi.

"Bakanımızın talimatıyla yeni sigortacılık modeliyle ilgili çalışmalarımız başlamıştır." diyen Özdemir, il ve ilçe müdürlüklerinden gelen hasar tespit neticelerine göre üreticilerin zararının tazmini noktasında da çalışmaların hızla sürdüğünü dile getirdi.

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"EN ÇOK ETKİLENEN ÜRÜNLERE BAKTIĞIMIZ ZAMAN ÜZÜMÜ GÖRÜYORUZ"

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, zirai dondan etkilenen illere giderek hasarla ilgili raporlamayı yaptıklarını, kendilerine gelen 108 bin ihbarın ön tespitlerini bitirdiklerini bildirdi.

Engürülü, şöyle devam etti:

"Zirai don nedeniyle 21 milyar liralık bir hasar olduğunu gördük. Bunun içinde şubat ve mart ayındaki zirai donlar da var. Bunların 1,11 milyarını ödedik, 20 milyar liralık süreç de devam ediyor. Hasar tespitlerinin kesimlerini bitirmeye bağlı olarak da ödemeye devam edeceğiz. En çok etkilenen ürünlere baktığımız zaman üzümü görüyoruz. Bu rakamlar kesin rakamlar değil. Kesin rakamlar hasar tespiti kesinleştiği zaman ortaya çıkacak. Üzümde 11 milyar lira, kayısıda 3 milyar lira, fındıkta 2,7 milyar lira, elmada 2,1 milyar lira, nektarinde 913 milyon lira, şeftalide 552 milyon lira gibi bir hasar var. İllerimiz içinde de ön tespitlere göre Manisa'dan başlamak üzere Malatya, Ordu, Giresun, Mersin, Konya, Niğde, Karaman, Düzce, Kayseri, Adana şeklinde hasarlardaki ödeyeceğimiz miktarlarda bu rakamları söyleyebiliyoruz."

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TARSİM zirai don prim fiyatının yüksek olduğu yönünde eleştiriler olduğunu belirten Engürülü, zirai don prim fiyatının yüksek olmadığını söyledi. Kayısıda yapılan her 100 poliçeden 81'ine her yıl hasar ödediklerini dile getiren Engürülü, "Üreticimiz hasar görme olasılığı en yüksek olan yerleri sigorta yaptırıyor. En yüksek hasar olma olasılığına bağlı ödeme de yaptığımız zaman sigortacılığın temel mantığında hasar prim dengesi yükseliyor. Hasar prim dengesinin yükselmesine bağlı olarak da prim fiyatının yükselmesi söz konusu oluyor." dedi.

Çiftçinin nerede zarar olacağını bildiğini belirten Engürülü, üreticinin sadece o yerler için sigorta yaptırdığını ifade etti. Engürülü, bunun TARSİM'in en büyük handikabı olduğunu söyledi.

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"AYNI İLÇEDE AYNI ÜRÜNÜ TÜM PARSELLERDE SİGORTALATMA ZORUNLULUĞU GETİRTMEK İÇİN ÇABAMIZ OLACAK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla bazı çalışmaların yürütüldüğü bilgisini veren Engürülü, şunları kaydetti:

"Ağaç sigortası kapsamında portakal, limon, mandalina ağaçlarına don teminatının verilmesine yönelik de çalışma yapıyoruz. Devlet prim desteği artabilir mi diye bakanlığımızın takdirlerine sunacağız. Sigorta yaptıran üreticilerin, aynı ilçede aynı ürünü tüm parsellerde sigortalatma zorunluluğu getirtmek için bir çabamız, çalışmamız olacak. Don hasarı olan, ürün alamayan parsellerin sigortalatma durumunu yeniden değerlendireceğiz. Yani son 5 yılda 4 yıl hasar almış, ürün alınamıyor bu bölgeden, ya da 8 yılda 6 yıl hasar almış... Artık burada o ağacın dikim yerinde bir problem var. Bunlarla ilgili ne yapmak gerekiyorsa ilgili çalışma başlattık.

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Don teminatı verilen sebzelerde, tarım ürünlerinde teminatın başlangıç tarihlerini değerlendiriyoruz. Tarihleri nasıl yapabiliriz? Bugüne kadar hep üretimin sürdürülebilirliği noktasındaki tarihleri dikkate almıştık. Bununla ilgili de çalışma yapıyoruz, 1 Mart tarihi,1 Nisan tarihi bölgesel olarak... Bunları nasıl öne alabiliriz bununla ilgili çalışma başlattık. İklim değişikliğine bağlı olarak yeni bir sigorta ürünü tasarlayabilir miyiz? Bununla alakalı çaba sarf ediyoruz. Farkındalığı nasıl artırabiliriz bu noktada çalışma yapıyoruz. Uydu teknolojisi ve yapay zekanın daha fazla kullanılmasına yönelik neler yapabileceğine yönelik çalışmalar yapıyoruz."

Ziraat Odaları Birliği Teknik Hizmetler Kurulu Başkanvekili Mevlüt Gümüş de Karadeniz'de fındık alanlarında, rakımın 400 metre ve üzerinde olduğu yerlerde çok büyük zarar meydana geldiğini söyledi.

Kayısıda da zirai don zararının boyutunun büyük olduğunu dile getiren Gümüş, Çukurova'nın da zirai dondan nasibini aldığını belirtti.