TBMM yeni yasama çalışmasına başlıyor... Ana gündem fon olacak

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Genel Kurul, ilk olarak Türk Kızılay Kanunu Teklifi’ni görüşecek. Teklifte, Türk Kızılay’ın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor. Teklifle, Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç Milli Cemiyetleri’nden Türkiye’ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili olacak.

FATİH KARAHAN SUNUM YAPACAK

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu da bu hafta önemli bir bilgilendirmeye ev sahipliği yapacak. TCMB Başkanı Karahan, yarın komisyonda bir sunum gerçekleştirecek. Toplantıda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir bilgilendirme yapacağı belirtilen Karahan’ın fon piyasasındaki dalgalanmanın para politikasına olası etkilerine değinmesi de bekleniyor. Merkez Bankası Yasası’na göre Başkan’ın parlamentoyu düzenli bilgilendirmesi gerekiyor.

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Gözden Kaçmasın Fon krizinden kaçan BES’e koştu Haberi görüntüle

- TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu da Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi’ni görüşmek üzere toplanacak. Teklif Airbnb, TravelGo ve Booking gibi dijital platformlar üzerinden konaklamaları yeni kurallara bağlıyor. Teklifle, bu tür dijital konaklama sağlayan platformlara, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin alma zorunluğu getiriliyor. Halen faaliyet gösteren yabancı platformların üç ay içinde izin belgesi almaları gerekiyor. Yabancı dijital konaklama platformları, Turizm Geliştirme Ajansına on binde 7.5 oranında pay ödeyecek. Dokuz yıldır Türkiye’den erişim sağlanmayan Booking.com’a böylece Bakanlığın denetiminde erişim izni verilebilecek.

FON PİYASASINDAKİ ÖDEME KRİZİ

- Meclis, 450 bin civarında yatırımcıyı ilgilendiren fon piyasalarındaki ödeme sorununu da inceleyecek. Konunun önergelerle Genel Kurul gündemine getirilmesi bekleniyor. AK Parti ayrıca benzer krizleri önlemek amacıyla olası düzenlemeler üzerinde çalışıyor. AK Partili kurmaylar, aynı portföy yönetim şirketine bağlı fonların belirli hisselerdeki toplam pozisyonlarına üst sınır getirilmesi, stres testlerine bağlı asgari eşikler belirlenmesi ve risklere anlık müdahaleyi sağlayacak erken uyarı mekanizması gibi modeller üzerinde çalışıyor. Yeni yasama döneminde siyasi parti grupları, salı ve çarşamba günleri gerçekleştirecekleri grup toplantılarına da başlayacaklar. Bu toplantılarda liderlerin fon krizine vurgu yapmaları bekleniyor.