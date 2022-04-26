TBMM yaşlılar için devrede: Sorunları araştırılacak

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ’18- 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda Meclis gündemine yaşlıların sorunlarının araştırılması için öncülük etmişti. 5 siyasi partinin ortak önergesi ile TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ORAN HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

TÜİK’in 18 Mart 2022 günü açıkladığı verilere göre; Türkiye’de yaşlı nüfus olarak ifade edilen 65 yaş üzerindeki kişi sayısı, 2016- 2021 yılları arasında yüzde 24 oranında artmış yaşlı nüfusumuzun toplam nüfusumuz içindeki oranı, 2010 yılında yüzde 7,2 iken 2021 yılında yüzde 9,7’ye yükselmiştir. Ayrıca, 2080 yılında bu oranın yüzde 25,6’ya ulaşması beklenmektedir. Yine TÜİK verilerine göre; ülkemizde 2021 yılında toplam 25 milyon 329 bin 833 hanenin yüzde 24,1’inde en az bir yaşlı bulunmaktadır.