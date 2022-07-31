Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TBMM yarın olağanüstü toplanacak

#ANKARA#TBMM#CHP
TBMM yarın olağanüstü toplanacak

TBMM, CHP'nin başvurusu ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı ile yarın saat 15.00'te olağanüstü toplanacak.

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulu, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme ve CHP'nin bu konuda verdiği kanun teklifi için yarın saat 15.00'te olağanüstü toplanacak. CHP'nin, konuyla ilgili 120 milletvekilinin imzasının bulunduğu dilekçeyi TBMM Başkanlığı'na sunması üzerine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'u 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Genel Kurul, yarın saat 15.00'te toplanacak ve görüşmelere başlanması için toplantı yeter sayısı olan salonda 200 milletvekili sayısı aranacak.

Öte yandan, CHP'nin çağrısı üzerine MHP ve HDP toplantıya katılmayacaklarının duyurdu. AK Parti'nin ise Meclis'te olacağı ve Genel Kurul salonuna girmeyeceği öğrenildi. CHP, İYİ Parti ve Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin üyelerinin Genel Kurul'da hazır bulunacağı da bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#TBMM#CHP

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Nerede kaldın

BİR SORUDAN FAZLASI | Nerede kaldın?

#Sağlık
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero
Asgari ücretli ailelere konut yolda

Asgari ücretli ailelere konut yolda

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Nerede kaldın

BİR SORUDAN FAZLASI | Nerede kaldın?

#Sağlık
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero
Asgari ücretli ailelere konut yolda

Asgari ücretli ailelere konut yolda

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı