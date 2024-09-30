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TBMM yarın açılıyor... Numan Kurtulmuş: Yeni bir anayasa çalışması zorunludur

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#Numan Kurtulmuş#Anayasa#TBMM
TBMM yarın açılıyor... Numan Kurtulmuş: Yeni bir anayasa çalışması zorunludur
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 14:22

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te “28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. Yeni anayasa vurgusu yapan Kurtulmuş, "Sivil, demokrat, katılımcı, güçler ayrılığı bütünüyle benimsemiş, Türkiye'nin gerçeklerine uygun ve milletimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa çalışmasının yapılması zorunludur" dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

Bu süre içerisinde yazılı soru önergeleri de verildi. Ayrıca TBMM Başkanı olarak 84 önerge verildi, bunun 74 tanesi yanıtlandırılmıştır. 28. Yasama döneminde 2 araştırma komisyonu faaliyetini tamamlamıştır.

"YENİ BİR ANAYASA ÇALIŞMASI ZORUNLUDUR"

Yasama ve denetleme faaliyetleri dışında özellikle belirttiğim, bu dönem Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak eden bir Meclis. Bu Meclis üzerinde önemli sorumluluklar olduğu, milletin menfaatine yönelik olacak işleri gerçekleştirmek gibi büyük bir yükümlülüğün olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim.

Bu çerçevede yeni anayasa çalışmalarının da TBMM'nin gündemine gelecek önemli ödevlerden bir tanesidir. 12 Eylül'ün anayasasından kurtulman vakti gelmiştir. Toplumun bütün kesimlerinin dile getirildiği, hem yöntem itibarıyla hem de içerik itibariyle tartışmaların olgunlaşmasıyla birlikte anayasanın Meclis çatısı altında, yasal zeminler çerçevesinde tartışılmasının mümkün olduğunu ifade etmek isterim. Sivil, demokrat, katılımcı, güçler ayrılığı bütünüyle benimsemiş, Türkiye'nin gerçeklerine uygun ve milletimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa çalışmasının yapılması zorunludur.

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Şu anda parlamentoda bulunan siyasi partilerimiz, anayasa konusunda geçmiş dönemde bu zorunluluğu dile getirmiştir. Bundan sonra da bu zeminin gerçekten demokratik üslup, tartışmaya uygun açık tutulması için bendeniz de üzerime düşen sorumluluğu yerine getieeceğim.

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#Numan Kurtulmuş#Anayasa#TBMM

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