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TBMM yarın açılıyor! Mustafa Elitaş'tan seçim tarihi ve EYT açıklaması

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#EYT#AK Parti#TBMM
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 14:47

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT." ifadelerini kullandı. Seçim tarihine ilişkin de açıklama yapan Elitaş, "Seçimin ertelenmesi söz konusu değil" dedi.

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AK Partili Elitaş'ın açıklamaları şöyle:

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM calışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT.

Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum.

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"SEÇİMİN ERTELENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Seçim tarihine ilişkin açıklama yapan Elitaş, "Seçimin ertelenmesi söz konusu değil" dedi.

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#EYT#AK Parti#TBMM

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