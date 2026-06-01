TBMM TV, CHP toplantısını yayınlayacak mı? Kurtulmuş, en kritik soruyu yanıtladı

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge'nin sorularını yanıtladı. Fatih Çekirge, Kurtulmuş ile röportajını şu şekilde aktardı:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la çıktığımız Finlandiya İsveç gezisinde en kritik soruyu konuşuyoruz.

CHP grubu toplanacak mı? Toplarsa kim toplayacak? TBMM Başkanı ne yapacak? işte Başkan Numan Kurtulmuş’un cevapları:

TBMM Başkanı bu kritik soruya şöyle cevap veriyor:

“Önce şunu söyleyeyim. Bu yanlış bir algı ve algılamadır. Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı, tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder. Meclis kurulduğundan beri böyledir. Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Meclis Başkanlığının tarafsızlık ilkesi gereği de bunu hassasiyetle korumaya dikkat ediyoruz.”

Haberin Devamı

-Peki gelen talepleri nasıl karşıladınız?

KAPILARDAKİ ÜNVANLARI DEĞİŞTİ

-Sayın Kılıçdaroğlu tarafından gelen ve mutlak butlan kararıyla ilgili yazı bize ulaştığı anda biz gereğini yaptık ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Meclis kayıtlarına aldık. Hemen arkasından Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’ndan gelen CHP Grubu’nun iç yönetmelikleri gereğince gerçekleştirilmiş bir grup toplantısı sonrasında, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ile ilgili yazıyı da kabul ettik. Gereğince de Sayın Özel'in kapısındaki Genel Başkanlık tabelasını kaldırarak Grup Başkanı tabelasını koyduk. Biz Meclis Başkanlığı olarak bize gelen yazılar çerçevesinde hareket etmek durumundayız.

ÇELİŞKİ YOK MU

-Ama CHP içinde tarafların talepleri konusunda bir çelişki yok mu?

-Eğer bu yazılarda bir çelişki varsa ki öyle görünüyor, bu çelişkinin giderilme yeri TBMM Başkanlığı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHPGenel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak, bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir.

Haberin Devamı

-Ne zaman göndereceksiniz siz yazıyı?

-En kısa zamanda o yazıyı göndeririz.



-Ama size Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yazı gelmiş...



-İki taraftan da yazı var. Bu durumun netleştirilmesiyle ilgili…



-Yazıyı Genel Başkana mı yazacaksınız?



-Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına.



-Grup Başkanlığına yazı gidecek mi?



-Hayır. Grup Başkanlığından gelen yazı da işleme alınmıştır. Ancak iki taraf arasında çelişki sürmektedir, bu çelişkinin giderilmesiyle ilgili bir yazı tabii ki gönderilecektir.



-Yarın CHP Grup Toplantısı var. Grup Toplantısını Özgür Bey yapacağını söyledi bugün. Kemal Bey, ben gelene kadar yapmayın dedi. Öyle bir boyutu da var.



- Meclis’te 6 grup var, hiçbir siyasi partinin Meclis Grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahlimiz olmadı, olmayacaktır da. Dolayısıyla meclis grubunun nasıl toplanacağı, her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir. Bu durum Meclis Başkanlığının, ‘Hayır, öyle değil şöyle yap’ diyeceği bir husus değildir. Ümit ederim en kısa süre içerisinde bu sorun çözülür.

Haberin Devamı

- Eğer Özgür Özel ‘Ben grup toplantısını yapacağım’ derse, bu durumda sizin söylediklerinizden anlıyoruz ki grup başkanı gelip yapabilir, o kendi aralarındaki bir meseledir. Genel başkan da ya kardeşim yapmayın dedikten sonra bu grup toplantısını TBMM TV yayınlar mı yayınlamaz mı?

- Eğer grup toplantısı usulüne uygun şekilde yapılırsa tabii ki TBMM TV her grubu yayınlar.



-Bunun usulüne uygun olup olmadığıyla ilgili denetimi yapacak olan yine Meclis Başkanlığı değil mi?



-Bana gelen iki yazıdan bahsettim. İkisinin arasında çelişki var. Çelişkinin giderilmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına yazı yazıldı.



-Bugün giderse, hemen cevap olursa…



-Olduğu zaman bakarız.

Haberin Devamı