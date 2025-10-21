TBMM Sosyal Tesisleri açıldı… Sıra Atatürk Deniz Köşkü’nde

Haberin Devamı

Restorasyon çalışmaları tamamlanan TBMM Florya Sosyal Tesisleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un katıldığı törenle açıldı. Törene, önceki dönem TBMM Başkanlarından Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekilleri Tekin Bingöl ve Pervin Buldan, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM ihtisas komisyonlarının başkanları, İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, milletvekilleri ve TBMM personeli katıldı.

‘BU ESERLERİN YAŞATILMASI GEREKİYOR’

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül “Hepimiz zamanın ve mekânın şahitleriyiz. Bu eserlerin yaşatılması gerekiyor. 50 sene sonra, 100 sene sonra da buranın nasıl kullanıldığını ve bundan sonra nasıl kullanılacağını görerek, kullanarak bir şekilde buralardan istifade etmek gerekiyor” dedi.

‘SUYUN ÜZERİNDEKİ İLK KÖŞK’

Numan Kurtulmuş ise şunları kaydetti: “Gerçekten bu dönemden, Cumhuriyet döneminden sonraki asırlara kalacak önemli yapıtlardan birisi. Ebat itibarıyla küçük olmakla birlikte bu zannediyorum. Türkiye’de suyun üzerinde inşa edilmiş ilk köşktür. Bu bakımdan fevkalade önemli. Bugüne kadar ciddi şekilde çalışmalar yapıldı. Belli ilerlemeler kaydedildi. Gerçekten sonraki nesillere kalacak önemli bir eser. Ümit ederim en güzel şekilde, en kısa zamanda Deniz Köşkü’nün de tamamlanması nasip olur ve Atatürk Deniz Köşkü de halkımızın ziyaretine açılmış olur.”