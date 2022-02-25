'TBMM siyasi parti liderlerini toplasın'

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Yapılan açıklamada, “Kriz yatışıncaya kadar TBMM’nin ve tüm siyasi parti liderlerinin düzenli bir şekilde bilgilendirilmeleri ve gerekiyorsa bir araya getirilmeleri çağrısında bulunuyoruz” denildi.

AKKUYU VE S-400

Akşam saatlerinde ise Twitter’dan açıklama yapan Akşener, “Rusya’nın bölge devletlerinin güvenlik ve egemenliklerini tehdit etmesi bir dış politika doktrini değil, Dostoyevski romanlarında görülen türden bir ruhsal bunalımdır. Uluslararası toplum bu davranışı şiddetle reddetmeli. Türkiye ise Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı, kendisini kırılgan hale getiren S-400’lerden acilen kurtulmalı, Akkuyu Nükleer Santralı’nı derhal millileştirmeli, bölgesel istikrara risk oluşturabilecek Kanal İstanbul projesini durdurmalıdır” dedi.