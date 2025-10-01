TBMM sıcak gündemle açılıyor

Haberin Devamı

TBMM, 20 Temmuz’da başlayan tatil sürecinin ardından 28’inci Dönemin 4’üncü yasama yılına bugün saat 14.00’deki özel oturumla başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genel Kurul’a seslenecek ve sıcak yaz gündeminden değerlendirmelerin yanı sıra gelecek döneme ilişkin önemli açıklamalar yapacak.

11. YARGI PAKETİ

Meclis’e bu dönemde 11’inci Yargı Paketi’nin sunulması bekleniyor.

* Teklifte, suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması, internet dolandırıcılığı ve sanal bahis suçları yer alacak.

* Boşanma davalarında tarafların süreçleri daha hızlı ve uzlaşmayla tamamlamasını sağlayacak “aile arabuluculuğu” getirilmesi planlanıyor.

* Maddi tazminat, nafaka ve mal paylaşımı davalarının boşanma sürecinden ayrılması öngörülüyor.

* Karayolları Trafik Yasası’ndaki değişiklikler de Genel Kurul’da görüşülecek. Teklifte hız cezalarıyla ilgili bölümlerin değiştirilmesi planlanıyor.

* Alkollü araç kullanımı, kırmızı ışık ve şerit ihlali, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve kask ihlallerinde ise cezalar artırılacak. İdari para cezalarının kademeli yükseltilmesi ve hapis cezaları gündeme gelecek.

SÜREÇ KOMİSYONU

* Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu yasama yılında çalışmasını sonuçlandıracak.

* Komisyonda yarın hukuk alanındaki önemli derneklerin yöneticileri ile akademisyenler dinlenecek.

* Komisyonun dinleme sürecinin ardından partilerin yasa tekliflerini görüşmesi bekleniyor.

* Komisyon Türk Ceza Yasası ile Terörle Mücadele Yasası’nda yapılacak değişikliklerle soruşturma muafiyetlerine ilişkin yol haritası çıkaracak.

EKONOMİ GÜNDEMİ

* Meclis’teki bazı kararlar ekonomi gündemini de etkileyecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonunda 7 Ekim’de sunum yapacak.

* Bütçe maratonu da Plan ve Bütçe Komisyonuna yapılacak sunumla başlayacak.

ALEVİ AÇILIMINI BAHÇELİ DUYURACAK

Bahçeli’nin Cumhuriyet’in 102’nci yaşının kutlanacağı bu ay bir Alevi açılımı başlatması da bekleniyor. Kulislere göre Bahçeli, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Alevi Federasyonu’na bağışladığı arazi üzerine yaptırılan cemevinin açılışında açılımı duyuracak. Yasamayı ilgilendiren kısmı da Meclis’e getirilecek.

CHP BOYKOT EDECEK

CHP, süren soruşturmalar ve yargılamaların “siyasi operasyon olduğu” görüşüyle Genel Kurul’u boykot ederek Erdoğan’ın konuşmasını dinlemeyecek. Türkiye İşçi Partisi (TİP) de açılışa katılmayacaklarını duyurdu. DEM Parti ise toplantıya katılacaklarını açıkladı.