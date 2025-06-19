TBMM Sanayi Komisyonu'nda gerginlik

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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, enerji ve madencilik alanında düzenlemeler içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Toplantıyı izlemek isteyen zeytin üreticileri ve çevreciler, salon küçük olduğu gerekçesiyle içeri giremedi.

Komisyon Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın salona girişinde, bu nedenle kısa süreli tartışma yaşandı. Ardından başlatılan toplantı sırasında, salonun önünde bekleyen zeytin üreticileri ve çevreciler ile koruma görevlileri arasında gerginlik meydana geldi. Verilen aranın ardından toplantıya devam edildi.