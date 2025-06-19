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TBMM Sanayi Komisyonu'nda gerginlik

Güncelleme Tarihi:

#TBMM Sanayi Komisyonu#Gerginlik#Mustafa Varank
TBMM Sanayi Komisyonunda gerginlik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 12:57

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Toplantı devam ederken, salonun önünde gerginlik yaşandı.

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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, enerji ve madencilik alanında düzenlemeler içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Toplantıyı izlemek isteyen zeytin üreticileri ve çevreciler, salon küçük olduğu gerekçesiyle içeri giremedi.

TBMM Sanayi Komisyonunda gerginlik

Komisyon Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın salona girişinde, bu nedenle kısa süreli tartışma yaşandı. Ardından başlatılan toplantı sırasında, salonun önünde bekleyen zeytin üreticileri ve çevreciler ile koruma görevlileri arasında gerginlik meydana geldi. Verilen aranın ardından toplantıya devam edildi.

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#TBMM Sanayi Komisyonu#Gerginlik#Mustafa Varank

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