TBMM pür dikkat bu konuşmayı dinledi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
26 kent alarmda Sağanak ve yoğun kar uyarısı26 kent alarmda! Sağanak ve yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Beşiktaş Şampiyonlar Liginde Fenerbahçeden sonra tarihe geçti Gol yeme rekoru...Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra tarihe geçti! Gol yeme rekoru...#Beşiktaş
Deltadan daha mı ölümcül Dünyanın gündemi OmikronDelta'dan daha mı ölümcül? Dünyanın gündemi 'Omikron'#Omikron
Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak Ek zam gelebilir...Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? Ek zam gelebilir...#Emekli Zammı
Milyonlar bu haberi bekliyor Tüm gözler kritik toplantıdaMilyonlar bu haberi bekliyor! Tüm gözler kritik toplantıda#Kabine Toplantısı
Hakaret, küfür derken el hareketiHakaret, küfür derken el hareketi#Küfür
Katarda Türk polisi sürpriziKatar'da Türk polisi sürprizi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Borussia Dortmund 5 - 0 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)Borussia Dortmund 5 - 0 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)#Borussia Dortmund
Cumhurbaşkanı adaylığında kim kimi istemiyorCumhurbaşkanı adaylığında kim kimi istemiyor#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Oğlu Mehmetin ölümünden sonra... Nâzım’ın mirası kime kaldıOğlu Mehmet'in ölümünden sonra... Nâzım’ın mirası kime kaldı#Nazım Hikmet
MEBden köylere yönelik önemli adım Fırsat eşitliği ve eğitim yaygınlaştırması için... Sayı değiştiMEB'den köylere yönelik önemli adım! Fırsat eşitliği ve eğitim yaygınlaştırması için... Sayı değişti#Anasınıfı
Bakan Koca Tesadüf değil diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güveninBakan Koca 'Tesadüf değil' diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güvenin! #Koronavirüs
En büyük mağaza Dubaide açıldıEn büyük mağaza Dubai'de açıldı#Bünyamin Aydın
Alzheimera en etkili tedavi ViagraAlzheimer'a en etkili tedavi Viagra!#Viagra
İnsanlık ölmüş Dolmuş şoföründen işçiye utandıran tepkiİnsanlık ölmüş! Dolmuş şoföründen işçiye 'utandıran' tepki#Minibüs
HABERLERGündem Haberleri

TBMM pür dikkat bu konuşmayı dinledi

#Obezite#Saffet Sancaklı#TBMM
TBMM pür dikkat bu konuşmayı dinledi

Bütçe görüşmelerinin ikinci günü sakin geçerken, kürsü mikrofonundan yükselen ‘Meclis’in yüzde 65’i obez’ açıklaması, sükuneti dikkate çevirdi. MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı, “Peki, bu ne getiriyor? Hasta bir toplum getiriyor“ ifadesinin ardından Meclis’e bir yasa çağrısı yaparak, “6-18 yaş arasındaki çocuklara spor yaptıralım. Sağlıklı bir ülke olalım” dedi.

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan bütçe görüşmelerinin ikinci günü açılış gününün aksine sakin bir havada geçti. Oturumda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçeleri ele alındı.

‘KAPTAN’ KÜRSÜYE ÇIKINCA Oturumun en çok dikkat çeken konuşmalarından birisini de eski milli futbolcu MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı yaptı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar’ın “Kaptan” diye hitap ettiği Sancaklı, MHP’nin sporda hazırladığı bir vizyon projesinden bahsetti. “Türkiye’de bulunan insanların, Meclis’tekiler de dâhil yüzde 65’inin ya obez ya aşırı kiloyla uğraştığını” vurgulayan Sancaklı, kilolardan kurtulmanın formülünü de özetle şöyle anlattı:

‘MECLİS’TEKİLER DAHİL YÜZDE 65 OBEZ’ “Peki, bu ne getiriyor? Hasta bir toplum getiriyor. Bunun da en büyük nedeni bizim spor kültürümüz yok. TBMM olarak şu dönem kapanmadan şöyle bir yasayı çıkarıp hayata geçirebilirsek çok yerinde bir hareket olacak ve sağlam bir nesil yetiştirecek bir duruma geleceğiz.

Haberin Devamı

İlkokula başlarken daha 6 yaşındaki çocuğun fiziğine göre, ailesindeki sportif yapıya göre, isteğine göre bir spor branşı verilecek kendisine. Bir de sanatsal bir branş verilecek ve en az haftada 5 saat spor yapacak, sanat yapacak. Hafta sonları da okullar arası müsabakalarda oynayacak. Liseyi bitiren bir çocuk 12 sene spor ve sanat yapmış olacak. 23 yaşına gelmiş bir çocuk 16, 17, 18 sene spor ve sanat yapmış olacak.”

TBMM pür dikkat bu konuşmayı dinledi

ELEKTRİĞİ AZ TÜKETEN AZ FATURA ÖDEYECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bütçe görüşmesinde özetle şunları aktardı:

- 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir. Bu sayede meskenlerde elektrik kullanımında tasarruf miktarı da artacaktır.

- Bu yıl elektrik talebindeki artışın yüzde 8 olmasını bekliyoruz.

Haberin Devamı

- Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk ünitesinin 2023’te diğer ünitelerin ise birer yıl arayla 2026 yılına kadar devreye alınması planlanmaktadır.

- 42 ton rekor altın üretimi yapılarak ekonomimize 2,4 milyar dolarlık bir katkı sağlandı.

- TOGG’un üretim bandından inmeden şarj altyapısının hazır olmasını planlıyoruz.

- 2022’nin baharında Karadeniz’in tabanına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız.

TBMM pür dikkat bu konuşmayı dinledi

BABASINI ANARKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi hakkında konuşurken milli futbol hakemliği yapan babası Ahmet Aydemir’i “Ahirete irtihal eden, hayatı spora ve sporcuya adanmış, tüm spor adamlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” sözleriyle anarken gözyaşlarını tutamadı.

Haberin Devamı

ESKİ MECLİS BAŞKANLARINA ODA TARTIŞMASI

Bütçe görüşmelerinde CHP’li Mahmut Tanal, eski Meclis Başkanlarına TBMM’de makam odası verilmesini eleştirdi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise “Bu ülkede eski başbakanların hepsine bu imkânlar sağlanıyor mu? Eski Meclis başkanlarına da bu hakların verilmesinden daha doğal ne olabilir ki?” yanıtını verdi.

TBMM pür dikkat bu konuşmayı dinledi

KASAPOĞLU İLE CHP ARASINDA GERGİNLİK

Bütçe görüşmeleri devam ederken Bakan Muharrem Kasapoğlu ile CHP grubu arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in konuşması sırasında Bakan Kasapoğlu, “Yalan söylüyorsun” diyerek parmağını kürsüdeki Adıgüzel’e salladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da komisyon sıralarına yaklaşarak Kasapoğlu’na tepki gösterdi.

Haberin Devamı

TBMM pür dikkat bu konuşmayı dinledi
MHP Lideri Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’la sohbet etti.

TBMM pür dikkat bu konuşmayı dinledi

BÜTÇE HATIRASI

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün başlayan bütçe maratonunda 2022 yılı bütçesinin tamamı üzerine yapılan görüşmeler tamamlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11 saat süren oturumun ardından milletvekillerinin tebriklerini kabul etti. Oktay, tebriklerden sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Partili vekillerle beraber Genel Kurul’da hatıra fotoğrafı çektirdi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Obezite#Saffet Sancaklı#TBMM

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi