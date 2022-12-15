TBMM personeline iş sonu tazminatı için yasa teklifi

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İdari Teşkilatı bünyesinde sözleşmeli çalıştırılan personele, iş sonu tazminatı ödenebilmesine imkan tanıyan kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan 3 maddelik, 'TBMM İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde değişiklik öngörülüyor.



Teklifle; yasama faaliyetlerinde milletvekillerine yardımcı olmak için istihdam edilen sözleşmeli personel, yasama faaliyetleriyle ilgili özel bilgi, ihtisas gerektiren konularda siyasi parti grup başkanlıklarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile TBMM'nin faaliyetleriyle ilgili alanlarda TBMM başkanına danışmanlık yapmak için istihdam edilen sözleşmeli personele, iş sonu tazminatı ödenecek. Sözleşmenin sona ermesi halinde söz konusu personele iş sonu tazminatı ödenmesinin koşulları ve ödenecek tazminatın miktarı TBMM Başkanlık Divanınca belirlenecek.