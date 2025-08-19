TBMM önünde araç yangını... Ankara Emniyeti: Şahıs gözaltına alınmıştır

Haberin Devamı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

19.08.2025 Tarihli Basın Açıklaması ⚠️ pic.twitter.com/2AxL6fbJwJ — Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) August 19, 2025

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan resen soruşturma başlattı.

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında olaya ilişkin şunları söyledi:

Kaç gündür 'Beyaz Toroslar' ile ilgili çok ciddi siyasi polemikler yaşanıyor. Neden? Çünkü Türkiye’deki bir takım yargılama süreciyle ilgili olarak hep bir 'Beyaz Toros grubu' yani çetesi olduğu iddia ediliyor muhalefet tarafından. Ve tam da bu söylemlerin zirveye çıktığı bir noktada ne oluyor?

"TOPLUMU KARIŞTIRMAK, KARGAŞA YARATMAK..."

Son dönemde yapılan eylemlerde meczuplarla karşılaşıyorsunuz. Ama profesyonelce yapılan eylemlerden bahsediyoruz. Söylemlerin zirveye çıktığı an bir meczup çıkıyor Mersin’den Ankara’ya geliyor. Yani şunu şöyle söyleyeyim; Profesyonel bir yabancı istihbarat örgütü bir eylem yapsa, böyle eylem yapabilir. Toplumu karıştırmak, kargaşa yaratmak, kaos oluşturmak için... Ankara’da yapmasının sembolik bir anlamı var. Aynısı Fatih Camii imamının bıçaklanması olayında da oldu. Mesela o da nereden çıkmıştı? Bursa’dan yola çıkmıştı. Sultanbeyli’ye gitmişti camiye. Cami hoşuna gitmiyor, sonra Sultangazi’ye geliyor İstanbul’a. Oradaki camiyi geziyor, onu beğenmiyor. Ama ne hikmetse İstanbul’un, Türkiye’nin en önemli dini sembolü olan Fatih Camii’ne geliyor ve Fatih Camii imamını katletmeye çalışıyor. Ne hikmetse meczuplar Türkiye siyasetini çok iyi biliyor ve orayı kışkırtabiliyor.

"ÖNLEM ALINMASI LAZIM"

Ve yine İsmail Ali Camii’nin önünde havaya ateş edilmesi eylemi vardı. Mesela o da yine meczup. Dolayısıyla ilginç. Ve bu iş bitmiyor yani. Nasıl oluyorsa meczuplar Türk siyasetini, Türkiye gündemini, toplumun dini ve millî değerlerini çok iyi biliyor ve oralara dokunup kışkırtacak eylemler yapmayı beceriyor. Yine biliyorsun, Sarıyer’deki kilise olayında da mesela iş dolaşıyor dolaşıyor ve yine bir meczuba dayandırılıyor. Dolayısıyla ortaya bakıyorsun: muazzam bir eylem. Yeni planların, eylemlerin arkasına artık bunları sıkıştıracaklar anladığım kadarıyla. Buraya karşı da bir önlem alınması lazım. Planlama ihtimali yok gibi. Bir şeyler vadediliyor.